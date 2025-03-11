87岁“晚学徒”老奶奶们，在女大穿“学科夹克”. March. 11, 2025 07:47. by 崔孝贞记者 hyoehyoe22@donga.com. 87岁的老奶奶等“晚年求学的新生”们进入了淑明女子大学未来教育院，了却了此前没学习而留下的遗憾。 10日下午2点，在首尔龙山区淑明女子大学百周年纪念馆韩尚恩休息室举行的未来教育院入学仪式上，淑明女子大学校长文诗妍向金甲女奶奶（87岁）和牟夫德奶奶（87岁）颁发了校标、学科夹克、学生证、花束等。她们是今年未来教育院社会福祉系26名新生、儿童学系22名新生等共48人中年龄最大的学生。 1938年出生的金奶奶是首尔日成女子初高中的终身教育机构毕业生，父母早逝后独自抚养了5个姐妹，在80岁开始学习韩文。她发表入学感想说：“了却了此前没学习而留下的遗憾。多来淑大吧。”同班同学的牟奶奶也怀着对学习的热情，决定入学。牟奶奶向其他晚学徒们传达了加油信息：“只要有毅力，什么都可以做。”两位老奶奶双双进入社会福祉专业系学习。此次未来教育院的新生由55岁到87岁的新生组成。未来教育院将开设可以获得学士学位的2年制社会福祉学课程、3年6个月（7个学期）的儿童学课程。2025学年度高考年龄最大的应试者林泰秀奶奶（84岁）也参加了入学仪式。淑明女子大学未来教育院院长柳钟淑（人名音译上同）表示：“学生们向世人展示了学习没有年龄限制的事实，她们的挑战给很多人带来了感动。”

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