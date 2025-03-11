朝鲜发射导弹挑衅，回应特朗普上台后首次韩美联合军演. March. 11, 2025 07:47. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 在韩美“自由之盾”联合军演开始的10日，朝鲜向西部海域发射了弹道导弹。这是特朗普第二届政府上台（1月20日）后，朝鲜首次进行发射弹道导弹的挑衅。分析认为，朝鲜此前在8日针对特朗普政府首次公开了“朝鲜版战略核潜艇”的建造场景，当天又针对“自由之盾”联合演习发出了可以用核导弹使韩国成为一片焦土的威胁。 据韩国联合参谋本部消息，10日下午1时50分，朝鲜从黄海南道黄州一带发射了多枚弹道导弹。朝鲜此次发射导弹，是1月14日之后近两个月来的第一次。韩国军方消息人士推测，“这次发射的是射程300公里以内的短程弹道导弹”。 此前，朝鲜曾在特朗普总统上任后试射了其“朝鲜版战斧导弹”的战略巡航导弹，而这一次是朝鲜首次发射弹道导弹。与巡航导弹不同，朝鲜发射弹道导弹属于违反联合国安理会决议的行为。 朝鲜的短程弹道导弹“火星-11丁”型导弹已知射程为110-300公里。虽然其飞行距离比“朝鲜版伊斯坎德尔”（KN-23）等短程弹道导弹要短，但可以搭载战术核武器，并以低空进行大规模突袭打击。韩国军方分析称：“如果朝鲜在前线地区将“火星-31”型战术核弹头搭载到短程导弹上并进行大规模发射，首都圈内的总统府、政府首尔大楼和平泽美军基地等都将成为集中的核打击目标。” 此前，朝鲜曾宣布将向运用部分交付250个被推测是“火星-11丁”型的新型弹道导弹发射架。每个发射架装备4个发射管，因此从理论上讲，若投入使用250个发射架，可以同时发射1000枚导弹。 韩国军方认为朝鲜可能会加大挑衅力度，正在密切关注相关动态。此前，金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正曾猛烈批评美方战略资产的部署和联合军演，并威胁进行更强烈的挑衅。韩国军方官员表示：“我们正在为朝鲜试射可能威胁到美国本土的洲际弹道导弹或迄今尚未试射的‘北极星’系列潜射弹道导弹做好准备。”

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