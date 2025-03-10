回应特朗普核武发言？朝鲜首次公开“正在建造搭载导弹的核动力潜艇”. March. 10, 2025 07:57. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜（北韩）首次公开了战略核潜艇（SSBN）的建造现场。装载携带核弹头的潜射弹道导弹（SLBM），并通过核动力可长期潜航的SSBN被称为“最终核武器”。 分析认为，朝鲜此举意在针对将于10日开始的韩美“自由护盾（FS）”联合军演和美国特朗普政府，展示对美核武力升级已接近终点。韩美当局正在关注朝鲜作为派兵代价，从俄罗斯处得到小型核反应堆等SSBN的核心技术的可能性。 《朝鲜中央通讯社》等朝鲜媒体8日报道说，国务委员会委员长金正恩现场指导了重要造船厂的舰船建造工作。金委员长还表示，已经掌握了根据第8次党代会决定推进的“核动力战略导弹潜水艇”的建造情况，并公开了建造现场和船体照片。核动力战略导弹潜水艇意味着SSBN。 朝鲜在2021年初的第八次党代会上提出了建设SSBN的目标，将其作为“国防力量发展五大核心任务”之一。此后虽然几次表示正在进行建造工作，但暴露建造现场尚属首次。朝鲜方面没有透露金委员长视察的地点和时间。有人提出，“朝鲜版SSBN”的建造地点有可能是咸镜南道新浦造船厂或其他造船厂。 金委员长表示：“共和国的海上防卫力量将彻底动用在认为必要的任意水域上，没有特别限制水域。”朝鲜的SSBN威胁很大，有可能接近美国领海进行核打击作业。金委员长还参观了与俄罗斯护卫舰相似形态的两艘新型驱逐舰的建造现场。 韩国军方消息人士表示：“据推测，这是去年年底公开的‘朝鲜版宙斯盾驱逐舰’，目前正在清津和南浦造船厂分别建造。”

한국어