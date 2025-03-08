“新常态”汇率导致物价大涨……政府“说话”不好使. March. 08, 2025 07:25. . 成为“新常态”的1450韩元上下的汇率正在抬高物价。上个月，包括汽油和柴油等在内的石油类价格比一年前上涨了6.3%。国际油价本身与去年2月相比没有太大差异。尽管如此，韩国石油类价格上涨是因为汇率上涨了超过100韩元。上个月，韩元对美元的平均汇率为1445.6韩元（以下午3点半收盘价为基准）：1，比1年前高114.2韩元。从宣布紧急戒严的去年12月起，月平均汇率在1436韩元到1455韩元之间徘徊。 材料价格上涨，再加上汇率居高不下，食品企业纷纷上调价格。农心决定从17日起将袋装辛拉面的价格上调50元为1000韩元。虾条也上涨100韩元，需要1500韩元。CJ第一制糖从本月起将大型超市销售的午餐肉价格上调9.8%。香肠、饺子等部分产品的价格也有所上涨。糕点企业SPC集团的巴黎贝甜已经在上个月将菠萝包等价格平均上调5.9%。 汇率上涨的影响并没有全部反映到物价上。韩国银行在2月发表的报告中分析说：“汇率对消费者物价的影响在汇率变动后9个月时最大，之后呈减少趋势。”特别是像最近这样汇率的大幅上涨持续3个月以上时，从长远来看，物价上涨率的上升幅度更大。如果高汇率持续下去，上调价格的企业会进一步增加，汇率对物价的影响也会扩大。 虽然政府出面克制上调价格，但说话并不好使。从2月中旬起，农林畜产食品部部长和次官接连会见食品、餐饮企业，嘱咐他们尽量减少上调价格的因素。但价格上涨的加工食品目录却连日增加。有人指出，趁着戒严、弹劾政局导致政府的“掌握”减弱的机会，企业们正在提高价格。2017年弹劾前总统朴槿惠时，食品企业也争先恐后地抬高价格。 这与1年8个月前形成了鲜明对比。当时，政府以主要原料小麦价格下降为由，表示有必要下调方便面价格，方便面企业时隔13年再次下调了价格。虽然小麦价格有所下降，但当时韩元兑美元的汇率也达到1300韩元左右，高于前一年。上个月，国际小麦平均价格为每吨212美元（SRW基准），2023年7月还要高，为249美元。企业们从本月起上调方便面价格，并指出原因是汇率和原材料费用上涨，但原材料费用并没有全部上涨。 如果食品价格上涨，低收入家庭的负担将更加沉重。因为收入越低，伙食费在收入中所占的比重就越大。去年第四季度（10月-12月），收入下游20%的第一等级家庭用于伙食费的金额达到全体可支配收入的45%。收入前20%的家庭中，这一比重仅为15%。既然要求克制涨价已无法实现，就应该寻找减少低收入家庭负担的实际方法。总不能出现饭钱不够的人连拉面也吃不起的说法吧。

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