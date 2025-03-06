30亿韩元！今年韩国职业棒球联赛的“年薪王”归属于金广铉. March. 06, 2025 07:41. by 赵英宇记者 jero@donga.com. SSG队的本土王牌投手金广铉（37岁•照片）登上了2025赛季韩国职业棒球联赛的“年薪王”宝座。 据韩国棒球委员会（KBO）5日公开的2025年职业棒球选手团年薪资料显示，金广铉在今年联赛登记的597人（包括新人、外籍球员）中年薪最高，达到30亿韩元。韩华队投手柳贤振（38岁）、KT队投手高永杓（34岁）、三星外野手具滋旭（32岁）等3人以20亿韩元排在了并列第2位。去年获得10亿韩元的金广铉今年获得30亿韩元，在注册选手中创下了最高上涨额（20亿韩元）纪录。此外，他还刷新了2019年乐天队的李大浩（退役）、2024年柳贤振创下的19年来的最高年薪纪录（25亿韩元）。 去年获得常规赛最有价值球员（MVP）的KIA内野手金道英（22岁）创下了最高年薪上涨率（400%）。他的年薪从去年的1亿韩元直线飙升到了今年的5亿韩元。除了自由签约选手（FA）和非FA多年合约之外，金道英的上涨率排在历届第3位。此前，2020年SK（现SSG）投手河在勋（35岁•现外野手）和2021年KT投手苏亨俊（24岁）分别创下了455.6%和418.5%的上涨率记录。 据统计，除新人、外籍球员外，今年职业棒球519名注册球员的平均年薪达到历史最高值1.6071亿韩元。比去年平均值（1.5495亿韩元）上涨了3.7%。从各球队的情况看，金广铉所属的SSG队的平均年薪为2.2125亿韩元，创下了最高纪录。与去年（平均1.6979亿韩元）相比，上涨率（30.3%）也创下了最高纪录。 今年年龄最大的选手是三星队投手吴升桓（42岁零6个月16天），最年轻的选手是Kiwoom投手金叙俊（18岁零1个月19天）。身高最高的是身高198厘米的三星投手雷耶斯（29岁）和韩华庞塞（31岁），身高最矮的是和去年一样身高163厘米的三星外野手金成润（26岁）和金智灿（24岁•人名音译上同）。

한국어