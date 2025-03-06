“伯父宋梦奎的作品在朝鲜遭搜查并烧毁”. March. 06, 2025 07:40. by 金素敏记者 somin@donga.com. “听说伯父（宋梦奎）写的文章在我们家有一大包。” 独立运动家宋梦奎先生（1917-1945，照片）的侄子宋时演（音，56岁）4日在接受《东亚日报》的电话采访时做出了上述表示。宋时演的父亲是诗人尹东柱的堂兄弟、与宋梦奎先生相差14岁的弟弟宋友奎（音，1931-2008）。宋时演原来居住在朝鲜咸镜北道，出逃后于2007年来到韩国。他说：“爷爷把伯父的一大包文字藏在衣柜深处保管，但因为不时遭到搜查，最终烧掉了。” “当然没什么坏话，但在朝鲜，他们说是什么就是什么嘛！我听说，爷爷觉得‘搞不好会对子女的未来造成伤害’，所以烧掉了。” 包括两次被从中国遣送回朝鲜在内，宋时演在外漂泊3年时间，一直把宋梦奎的中学影集和照片珍藏在怀里。据宋时演说，他小时候经常听爷爷提起早逝的大伯。他说：“伯父很聪明，能说会道。去日本留学的时候，他也说‘如果不答应，我就自杀。了解日本才能战胜日本’，说服了爷爷。” 据说，他在朝鲜上学时没有学过尹东柱的诗。到了中国，尹东柱的妹妹尹惠媛女士送了他一本，才第一次读到。 “当时第一次读到《数星星的夜晚》，心想‘怎么能写出这么美丽的诗’。” 宋时演计划参加7日为纪念伯父宋梦奎先生逝世80周年在首尔西大门区延世大学尹东柱纪念馆举行的献花仪式。

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