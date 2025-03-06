画在成绩单上的孤独. March. 06, 2025 07:40. . 还有比爱德华•霍珀更能表现城市居民的孤独和寂寞的画家吗？空荡荡的街道、被孤立在室内的人、独自看电影或吃饭的人等，出现在他的画中的场所或人物总是显得孤独或凄凉。那他是从什么时候开始画这种风格的画的呢？ 令人惊讶的是，好像是从小就开始的。霍珀在1891年左右画的《看大海的小男孩》（照片）就是证据。小小的黑白素描中描绘了站在海边的小男孩的背影。双手交叉在背后，男孩微微低着头凝视着大海。在脚前荡漾着海浪，但他看起来并不在意，也没有恐惧感。从身材上看，虽然看起来像四五岁的孩子，但姿势很认真，一点调皮劲都没有。就像霍珀后期作品中出现的孤独的成年人一样。画的右下角还有签名。当时霍珀只有9岁，就早早地具有画家的自我意识。而且画有图案的纸张是成绩单的背面。也就是说，小学4年级的孩子在自己的成绩单背面像涂鸦一样画的画。不知道是年幼的霍珀在取得不好的成绩后怀着沮丧的心情画出来的，还是只是触手可及的纸质成绩单。 事实上，霍珀在小学时学习也很好。但他的画画天赋更好，在父母的支持和鼓励下成为了画家。霍珀于1882年出生于美国纽约市北部的纳伊克，直到27岁为止一直住在俯瞰哈德逊河的房子里，经常画海边或船。 这幅画是小时候住在附近的牧师桑伯恩在霍珀去世后，在他家阁楼里发现的作品之一。“后期作品的萌芽总是在早期作品中发现的。”正如生前霍珀所说的那样，小学时期的这幅画似乎预见到了他日后将成为孤独的画家的命运。

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