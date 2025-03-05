美国核航母进入韩国港口……金与正大怒，在特朗普连任后首次对美国发出警告. March. 05, 2025 07:51. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正针对美国核动力航空母舰“卡尔·文森”号在韩半岛展开表示：“（朝鲜）将慎重考虑增加战略水平威吓行动的选择方案。”这是特朗普连任总统以来，朝鲜不是由外务省官员而是金与正首次亲自向美国发出警告。 金与正4日通过朝鲜中央通讯社发表的谈话表示，美国“无视安全忧虑，习常地进行恶化局势的挑衅行为。”她警告，美国不仅展开战略资产，还通过本月实施的韩美日海上演习和韩美联合军演，使美国的对朝敌对政策达到高潮。 金与正表示：“伴随美国所追求的行动的对朝敌视政策，充分地为我们无限加强核战争遏制力提供了理由。”她说：“我们不会止步于坐视不理地评论局势。如果美国继续刷新军事力量示威行为的记录，我们也势必只能在战略遏制力活动中刷新记录。” 对此，韩国国防部当天反驳称：“在联合军演即将举行之际，为履行延伸威慑承诺而展开美国战略资产、韩美联合军演等，朝鲜对此予以抨击，只不过是企图将核导弹开发正当化、积累挑衅名分的诡辩而已。” 国际原子能机构表示，朝鲜宁边核反应堆在停止运转60天后，从去年10月中旬开始重新启动。国际原子能机构总干事格罗西当地时间3日通过理事会声明表示：“此次停运期间是给核反应堆重新装填核燃料、开始第七个运营周期的充分时间。我们还捕捉到了放射化学实验室启动蒸汽设施等准备新的再处理工作的强烈迹象。” 格罗西当天提到今年1月金正恩访问的核设施是“宁边核园区”，并强调“照片中显示的基础设施与宁边铀浓缩设施的离心机配置和工厂内的结构一致。朝鲜持续发展核项目明显违反了联合国安理会决议，对此感到非常遗憾。”

한국어