美中展开“关税对攻”贸易战. March. 05, 2025 07:51. by 华盛顿=常驻记者申振宇、北京=常驻记者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com. 美国和中国的“贸易战”正在激化。正如此前预告的那样，美国总统特朗普当地时间3日签署对中国进口商品加征10%关税的行政命令，采取了比执政第一期更强硬、更迅速的对华贸易政策。中国也立即展开了报复。 美国对中国加征关税于4日零时（美国东部时间4日下午2时）生效后，中国宣布从10日开始对美国鸡肉、小麦、玉米、棉花征收15%的关税，对大豆、高粱、猪肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品等征收10%的关税。中国还把美国军工企业通用原子公司、美国通用动力陆地系统公司等15家美国企业列入制裁名单。 特朗普3日在华盛顿白宫签署了针对中国的追加关税行政命令。这是继上个月加征10%关税之后的第二次关税，理由是中国对芬太尼等毒品流入美国应对不足。由此，特朗普第二届政府上台后，美国对中国加征关税共达20%。特朗普决定从4日起对接壤的加拿大和墨西哥分别征收25%的关税。上个月被推迟征收一个月的关税的加拿大和墨西哥，为解决芬太尼等毒品流入和非法移民问题做出了努力，但最终未能避免“特朗普式关税炸弹”。对此，加拿大决定从当天起对价值1550亿加元（约155万亿韩元）的美国产进口商品征收报复关税，北美三国之间的贸易战也正式打响。 此外，饱受中国军事威胁的台湾代表性企业兼世界最大的半导体委托生产（代工）企业台积电决定，在今后4年内向美国共投资1000亿美元（约1450万亿韩元）。特朗普3日在白宫会见台积电董事长魏哲家，在讨论该投资计划时，批评中国通过人为的人民币贬值进行廉价出口，并表示：“将以关税进行应对。关税可以实现简单、快速、高效、公正的贸易。”他表示，中国和日本为了出口，正在操纵维持本国货币价值较低的汇率，“如果征收关税，没有必要（就这个问题与这些国家的领导人）通话”。

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