美国首次对友邦征收关税，卢特尼克部长：“墨西哥-加拿大从4日开始征收”. March. 04, 2025 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国商务部长霍华德•卢特尼克（照片）表示，虽然对加拿大和墨西哥征收的25%税率有可能调整，但将按原计划从4日（当地时间）开始征收追加关税。这是唐纳德•特朗普总统就任后，首次以友邦国家为对象实施关税征收措施。有分析认为，为了美国的利益，不分敌国与友邦的“特朗普发贸易战争”正式打响。 卢特尼克部长2日在接受《福克斯新闻台》采访时表示：“周二（4日）将对墨西哥和加拿大（按计划）征收关税。”上月1日，特朗普总统以不妥善阻止非法移民和芬太尼流入为由，签署了向加拿大、墨西哥、中国征收关税的行政命令。很多人评价说，虽然预想到了对中国的追加关税，但是对友邦、边境相邻的加拿大和墨西哥也分别征收25%的关税，这令人震惊。此后，加拿大和墨西哥政府承诺加强国境警备等，关税征收被推迟一个月，但最终未能避免关税。当天，卢特尼克部长主张“芬太尼不断流入美国，其材料在中国制造”。 但是，暗示了对两国的关税率有可能调整。卢特尼克部长说：“关税率究竟是多少，总统和他的团队将进行协商”，“特朗普总统正在考虑如果应对墨西哥、加拿大，情况是波动的。”对此，有人观测说，参与对华关税征收可能会成为关税率调整的变数。美国财政部长斯科特•贝森特当天在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时评价说，墨西哥正在研究配合美国的关税政策，而对华征收关税，这是“非常好的开始”。 另外，卢特尼克部长表示，按原计划，将从4日开始对中国追加征收10%的关税。加上从上月4日开始征收的10%追加关税，将比现有的关税率提高20个百分点。《华尔街日报》当天发表社论指出，“虽然特朗普总统说关税将开启美国繁荣的新时代，但美国经济并没有共享充满期待的狂热”，“最近几周，多项经济指标显示第一季度（1~3月）增长放缓。”

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