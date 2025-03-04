流血的3•1节. March. 04, 2025 07:44. . 2025年3•1节当天，大韩民国经历了高喊不同呐喊声的示威队伍。 3•1节是以高宗的因山节为契机发生的。虽然对高宗的评价褒贬不一，但作为国王，高宗的领导才能、能力不济。在大韩帝国时期，高宗明明为富国强兵做出了努力，但其方法却不切实际，令人寒心。 后起国家主导推进近代化的情况很多。但是高宗却把皇室和国家完全混为一谈。高宗将国家的所有资源、税源转换为王室收入，而不是政府财政。所有近代化事业也都是王室直营推进的。 大韩帝国时期，独立协会批评并抵制了将韩国的资源、森林的开发权转让给外国的行为。同时还要反对皇室吞并。王朝时代的君王不都是这样吗，其他国家也有这样的事例。当然如此，高宗也研究了很多日本和外国的事例。 但实际上，从高宗组成的政府机构或国家经营结构来看，根本无法给出正确的分数。他既无能，又贪心。历史学家评价人物或事件时的困难是意图和业绩之间的分数分配比例。即使提高意图，也不能不考虑现实和能力。在高宗的统治下，国论和方法出现了很大的分裂。在这种情况下，高宗只做出了目光短浅、以自我为中心的行为。在他的葬礼上，国民之所以发出一致的声音，是因为全体国民已经面临着丧失国权的凄惨结果。 今年的3•1节之所以成了分裂日，是因为结果系于未来，政治却被无能和极端自私自利牵着鼻子走，民主主义的基本原则也被否定。过去高宗只有一个，但现在高宗太多了。

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