“中国人工智能-机器人崛起的最前沿是‘杭州六小龙’”. March. 03, 2025 07:19. by 金喆仲 tnf@donga.com. 2月27日上午，浙江省杭州市萧山区机器人制造企业“宇树科技（Unitree）”总部展馆。人形机器人走近来到这里的人们与他们握手。位于展示馆中央的舞台上，机器狗正在展现翻跟头等多种动作。访客们发出赞叹声和掌声。宇树科技人士表示：“最近在人工智能和机器人等领域，中国创业公司的技术能力成为话题，很多人前来访问。政府和国内外企业人士的‘见学’正在增加。” 特别是杭州，除了宇树科技，最近震惊全世界的人工智能创业公司“深度求索（DeepSeek）”、人脑电脑工程企业“强脑科技（BrainCo）等的总部也坐落于此。这些企业最近在中国被称为“杭州六小龙（备受关注的6家杭州初创企业）”。中国经济中心上海西南方向相距高速列车1小时车程的杭州，在1999年马云创立“阿里巴巴”后，作为信息技术领域的据点城市开始受到关注。这里成为宇树科技、深度求索等具有国际竞争力的人工智能部门初创企业的总部所在地后，再次突显出来。 也有评价认为，杭州正在威胁以“华为”和“腾讯”为先导、被称为“中国硅谷”的广东省深圳市。香港《南华早报》2月25日报道说：“随着（美中）技术竞争从芯片、智能手机、无人机领域扩大到人工智能和机器人等，这些企业总部较多的杭州正在成为新的尖端产业中心。”

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