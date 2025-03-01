美国表示或将对中国追征10%的关税，引发“黑色星期五”冲击. March. 01, 2025 07:17. by 洪锡浩记者、北京=金哲中 常驻记者 will@donga.com. 3月通商战争的战云导致亚洲股市纷纷暴跌。美国总统唐纳德•特朗普表示可能对中国追征10%的额外关税后，中国决心反击等通商战争局面将超越“预告片”，演变成实际征收的忧虑，导致世界各国投资心理崩溃。 28日，韩国综合股价指数（KOSPI指数）比前一天下跌3.39%，以跌破2600点的2532.78点收盘。KOSPI指数以收盘价为基准，时隔10个交易日再次跌破2600点。KOSDAQ指数（科创版）也比前一交易日下跌3.49%，以743.96点收盘。外国投资者和机构投资者分别抛售1.5547万亿韩元和6181亿韩元带来的影响很大。安全资产美元呈现强势，韩元兑美元汇率也暴涨20.4韩元，收于1463.4韩元。 不仅是韩国，日本、中国、香港、台湾等亚洲主要国家及地区的股市也纷纷度过了“黑色星期五”。日本日经225指数和中国上海综合指数也分别下跌了2.88%和1.87%。香港恒生指数和台湾加权指数也分别下跌了3.21%和1.49%。 据分析，这是因为特朗普总统连夜预告将从3月4日开始对加拿大和墨西哥征收推迟的25%的关税，并警告可能对中国追加征收10%的额外关税。再加上美国经济放缓的追加征兆、对以英伟达为首的人工智能（AI）增长的乐观论转变为悲观论等也产生了影响。 特朗普总统发言后，美国纽约股市纳斯达克指数也下跌了2.78%，英伟达一天内暴跌8.5%，市价总额蒸发了400万亿韩元。这一数值超过了三星电子的市价总额（325万亿韩元）。 随着中国预告反击，亚洲股市更加动荡。中国商务部28日表示：“如果美方坚持（关税），将采取一切必要的反击措施。”但是，中国商务部没有公开具体的报复措施。

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