被描写为“露宿者圣地”的三一运动圣地塔谷公园. March. 01, 2025 07:17. . 奈飞系列《鱿鱼游戏》第二季第一集的主要舞台是首尔市钟路区塔谷公园。“画片男”（孔刘饰）走近该公园的露宿者，口称“小礼物”，让他们在彩票和面包中选择。大部分人选择面包。电视剧把露宿者歪曲地描述为追求虚幻的“一夜爆富”而毁掉人生者。但更令人惋惜的是塔谷公园的描写本身。 “画片男”在前面随意踩踏面包的塔谷公园八角亭是106年前的3月1日宣读独立宣言的三一运动圣地。根据宪法全文，这里是大韩民国法统开始的地方。但在去年下半年全世界人观看次数最多（8700万次）的该电视剧中，该公园被描写为露宿者们在光天化日之下到处躺着的空间。这与实际情况也不一致。公园旁边的免费供餐所对韩国社会起到了甘露一样的作用。不过，记者近日多次到公园走访，却很难找到在公园内露宿的人。 不管怎样，在世人心中扎根的塔谷公园的形象与电视剧中的描写并无二致。当记者向周围人提出这种话题时，大部分人表示“可能就是那样吧?”“不知道三一运动是在塔谷公园开始一事本身”。 今天的塔谷公园除了一年一天举行三一节纪念仪式外，事实上和死去的空间没有什么两样。公园内有现在已经消失的旧文化遗产指定号码“国宝2号”圆觉寺址十层石塔。它被认为是朝鲜时代石塔的佼佼者，但很少有人知道。也找不到午饭时间出来休息的上班族。这与过去认为该公园是“有着我们平民深厚感情的地方”“在首尔市中心与市民一起呼吸的我们的公园”等有着天壤之别。 造成这种情况的主要原因之一就是将公园变成“岛”的围墙。特别是公园北侧和东侧围墙那边的胡同，由于视线被围墙挡住，路边小便和饮酒问题长期严重。1月25日中午，还看到过两名男子大打出手，遭警察阻拦。 塔谷公园是1897年建成的第一个近代式公园，从旧照片来看，原来也有围墙。在那个年代，确实难以想象没有围墙的开放公园。但据钟路区政府透露，现在的围墙是20世纪60年代拆除建成的“塔谷商街”后，在80年代初全部新建的。这等于是没有遗产价值。随着公园向南扩张，位置也发生了很大变化。钟路区政府去年拆除西侧部分围墙，进行了挖掘调查，但没有找到原围墙的旧结构。 没有理由为了保留公园的原貌而建造新的围墙，继续孤立公园。虽然有必要确认原有围墙是什么样子，但如果复原成用矮小的树木等表示界限的程度，就足够了。拆除围墙后，对石塔等内部国家遗产的保护将更加重要，但现在也是可以自由出入，似乎不会因此出现新的安全问题。钟路区从长远来看，倾向于把塔谷公园建设成开放型市民公园。重要的是让公园重新进入市民的日常生活，让人们感受三一运动的精神。

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