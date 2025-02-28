“怪物前锋”哈兰德连续3个英超赛季攻入20球. February. 28, 2025 08:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “怪物前锋”埃尔林•哈兰德（曼城）在英格兰足球超级联赛（EPL）上连续三个赛季攻入20球。 27日，在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的与托特纳姆热刺队的2024~2025赛季英超联赛第27轮客场比赛中，哈兰德攻入制胜一球，帮助曼城队以1比0获胜。三天前以0比2负于联赛领头羊利物浦队（积67分）的曼城队凭借当天的胜利成功扭转了局面。本场过后曼城队积47分（14胜5平8负），排名升至积分榜第4位，有望进军下个赛季的欧洲冠军联盟（UEFA）冠军联赛。未能取得联赛4连胜的托特纳姆热刺队仅排在第13位（积33分）。 上半场第12分钟，哈兰德在禁区内左脚射门破门。连续三个赛季挑战英超射手王的哈兰德，将自己与射手榜领头羊穆罕默德•萨拉赫（利物浦•25球）之间的差距缩小到了5球。哈兰德在首次参加英超联赛的2022~2023赛季（36球）和2023~2024赛季（27球）连续获得最佳射手王，带领曼城队夺冠。 托特纳姆热刺队当天以55%的控球率尝试了11次射门，但因临门一脚能力不足未能得分。托特纳姆热刺队队长孙兴慜在下半场第22分钟替换上场，并取得一次有效射门等活跃表现，但未能提高攻击点（进球或助攻）。

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