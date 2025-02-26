引发强烈幻觉和暴力的“新型毒品”在韩国首次被揭发. February. 26, 2025 07:26. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 韩国国立科学搜查研究院25日表示，检测出了全世界从未报告过的新型毒品，并查明了化学结构。据悉，该毒品的化学结构与最近在世界范围内扩散的氯胺酮（ketamine）相似。 国立科学搜查研究院找到的新型毒品类是化学结构为“2-fluoro-2-oxo-PCPr”，具有强烈致幻效果的苯环己哌啶（Phencyclidine•PCP）系列。苯环己哌啶是一种被称为“天使粉”的强力麻醉药和致幻剂。中毒后会出现幻觉、妄想、暴力行为等。最近在国内和美国等世界上扩散的动物用麻醉剂“氯胺酮”也是苯环己哌啶的一种。 上月末，忠南天安西北警察署开始对该毒品进行分析。据悉，当时警方掌握的白色粉末形态的相关药物是通过利用Telegram等交易藏匿毒品的“投掷手法”流通的。警方委托国立科学搜查研究院分析其成分，但发现与现有的毒品类不一致。国立科学搜查研究院相关人士解释说：“第一次检查时，由于与现有的毒品类不一致，所以以为不是毒品，但考虑到以典型的毒品交易‘投掷手法’流通，所以着手分析其化学结构”，“分析结果显示，这是外国也没有数据库的新型毒品。” 据国立科学搜查研究院透露，该毒品类与2023年在首尔龙山区发生的“现任警察公寓坠落死亡及集体毒品聚会事件”中检测出的毒品类具有相似的化学结构。据悉，当时从死亡的警察身上检测出的毒品是“2-fluoro-2-oxo-PCE”结构。国立科学调查研究院相关人士解释说：“新型毒品的特点是，稍微改变结构，避开限制扩散。” 国立科学调查研究院分析该毒品类期间，首尔、仁川、京畿水原、全北等全国各地同时收到了对该药物的分析委托。国立科学调查研究院计划，将研究结果与国内外相关机构共享，为迅速应对提供支援，并向国际学术杂志（SCI级）投稿包含相关内容的论文。

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