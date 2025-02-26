1.9%→1.5%，韩国银行下调今年经济增长率预测值. February. 26, 2025 07:26. by 姜宇锡记者、李栋勋记者 wskang@donga.com. 韩国银行将今年的经济增长率预测值从1.9%大幅下调至1.5%。也就是说，由于美国总统唐纳德•特朗普的关税战争等国内外不确定性，韩国经济很有可能进一步下滑。 对此，韩国银行金融通货委员会在25日的货币政策方向会议上决定，将基准利率下调至2.75%，比之前（3.0%）低0.25个百分点。自2022年10月以来，时隔2年4个月基准利率再次降至2%区间。韩国银行总裁李昌镛表示：“经济增长率预计将大幅下降。为缓解经济下行压力，此次决定进一步下调基准利率。” 韩国银行在最近举行的四次货币政策方向会议上曾三次下调利率。由此可见，韩国认为国内的经济状况非常严重。实际上，韩国银行当天通过修订经济展望表示，今年实际国内生产总值（GDP）增长率预测值为1.5%，比去年11月末（1.9%）下调0.4个百分点。这比企划财政部（1.8%）、韩国开发研究院（1.6%）等其他政府机关的预测值还要低。但是对于明年的增长率预测值，维持了3个月前的1.8%。 李总裁接着说明道：“去年年末以后恶化的消费心理导致了实际指标不振，美国新政府的关税政策也对国内出口产生了负面影响，预计短期内经济将持续放缓。” 除了下调利率外，还反复提到了追加更正预算等财政政策的必要性。李总裁强调称，如果政治圈正在讨论的追加更正预算编制为15万亿~20万亿韩元规模。实际增长率将比预测值提高约0.2个百分点。

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