为了“国民知情权”，大选前要实行“明太均特检”. February. 26, 2025 07:25. . 尹锡悦总统的最终陈述已经结束，弹劾案审判现在只剩下宣判。尹总统的权力被削除，除了对他的处罚之外，现在我们应该考虑恢复和治愈的下一步。要想做到这一点，最需要、最紧迫的事情就是这次一定要选拔更好的人担任领导。 从这一意义上讲，有必要先彻底解决明太均的问题。明太均的嘴让执政党陷入“黑洞”已经6个月。被拘留后的他的爆料至今仍动摇着执政党的主要潜在大选候选人。 首尔市长吴世勋涉嫌在2021年首尔市长补缺选举前夕，让亲信代缴明某方面实施的舆论调查费用。大邱市长洪准杓涉嫌在2022年6月大邱市长选举前夕，让亲信代缴明某方面的舆论调查费用。虽然两人强烈否认，但“吴市长和明某见过几次面”“洪市长的儿子给明某发送了请多多关照的信息”等各种追加疑惑。最近周围有不少人表示：“即使想选他们，也害怕再次发生第二次‘李在明司法风险’事态，所以不敢选。”不少人虽然赞成弹劾尹锡悦，但也难以欣然支持在违反公职选举法一审中被判丧失议员资格的共同民主党代表李在明。 李代表的司法风险在过去几年里引发了朝野之间无休止的矛盾和冲突，多次阻碍了国会应该做的事情。为了不再经历真正令人厌烦的领导人的司法风险，有必要通过特检调查明太均疑惑。实行特检，不是想要弄死谁，而是为了国民的知情权。 但朝野政党仍然只把明太均特检当作政治斗争的手段。国民力量党反对称这是“攻击执政党的特检”，24日在国会法制司法委员会小委员会上退场，拒绝对特检进行表决。这种回避是国民力量党的主要特长。同时，对于尚未通过全体会议的法案，还早已经表示将要求代行总统职权的崔相穆行使再议要求权（否决权）。越是这样，就越显得奇怪。国民力量党过去不是一直对李在明高喊“拒绝特检的人是犯人”吗？ 正如洪市长和吴市长所说，如果执政党真的对明太均疑惑有自信，那么现在反而应该“把事情都抖搂出来”。李明博前总统也在2007年12月表示会全面接受大国家党大选候选人时期大统一民主新党要求的BBK特检法案，整理了重复同样攻防战的大选政局。 相反，共同民主党也应该表现出明确的信任，不要恶意利用明太均特检来“弄死对方”。应该去除国民力量党敏感的可能扣押搜查党部以及媒体吹风等有害条款，并说服他们。盲目地用蛮力强行处理，如果被拒绝就重新表决，最终被否决废除，这种傻瓜们的行进现在该停止了。剩下的时间不多了。

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