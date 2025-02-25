SM时隔5年推出的新女子组合“Hearts2Hearts”正式出道. February. 25, 2025 07:57. by 史智媛记者 4g1@donga.com. SM娱乐继2020年的AESPA组合之后，时隔5年推出了新的女子组合。 女子组合“Hearts2Hearts”24日在首尔广津区Yes24 Live Hall举行了Showcase，宣告正式出道。Ye-on、Stella、Yuha、Ian、A-na、Juun、Carmen、Jiwoo等8名成员。这是SM娱乐继2007年出道的少女时代（9名）之后，时隔18年再次出现如此大规模的女子组合。“Hearts2Hearts”成员Ian表达了坚定的抱负：“能够在SM公司创立30周年的特别年份出道，感到非常高兴”，“想成为SM的未来。” 身穿校服登场的Hearts2Hearts当天首次在舞台上演唱了出道曲《The Chase》。这是一首梦幻般的声音和主唱融合在一起，营造出神秘氛围的歌曲。用都市的感觉转换气氛的后半部的贝斯声尤其令人印象深刻。利用人数较多的组合特性的舞蹈也非常突出。 出道曲《The Chase》包含了“我要自己开辟前进的道路”的信息。SM 热门歌曲作曲家Kenzie参与了作曲和作词。英国节奏布鲁斯（R&B）女子组合FLO也参与了作曲，从出道前开始就成为了话题。当天公开的MV中，讲述了前往学校现场学习的8名成员在经历神秘事件后，脱离了既定道路的故事。 队长Jiwoo说：“队名是‘从心到心’的意思，所以想用饱含真心的音乐与粉丝们融为一体。”Juun在谈及出道后的目标时表示，“一定要获得一生只有一次的奖项—新人奖。” 来自印度尼西亚的成员Carmen说：“在电视上看了少女时代的《The Boys》后挑战了试镜”，“家人和朋友们也祝贺了我的出道。”

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