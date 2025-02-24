连贝克汉姆都未能实现的“70粒进球-70次助攻”，孙兴慜成英超历史第11人. February. 24, 2025 07:58. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）个人第五次实现单赛季“10（进球）-10（助攻）”，带领球队取得了胜利。在英格兰足球超级联赛（EPL）总记录中，他成为历史上第11位站上“70粒进球-70次助攻”高地的球员。 孙兴慜在23日举行的与伊普斯维奇队的2024~2025赛季英超联赛第26轮客场比赛中贡献了2次助攻，为热刺队以4比1大胜助了一臂之力。凭借孙兴慜的活跃表现，取得EPL3连胜的热刺队当天仍排在第12位（积33分•10胜3平13负）。 制造多次助攻的孙兴慜在本赛季的正式比赛记录为35场比赛10粒进球和10次助攻。孙兴慜在EPL（23场比赛）中攻入6球，助攻9次。在欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯（6场比赛）和英格兰足球联赛杯（4场比赛）上分别攻入3球和1球。在英格兰足总（FA）杯上，他参加了2场比赛，贡献了1次助攻。 孙兴慜自2015年加盟托特纳姆热刺队后实力大增，继2017~2018赛季（18粒进球、11次助攻）、2019~2020赛季（18粒进球、11次助攻）、2020~2021赛季（22粒进球、17次助攻）、2023~2024赛季（17粒进球、10次助攻）之后，第五次在职业舞台上取得单赛季两位数进球和助攻的优秀数据。 孙兴慜共参加了326场英超比赛，攻入126球，助攻71次，成为加入“EPL 70-70俱乐部”的历史第11位球员。只有瑞恩•吉格斯（109粒进球、162次助攻）、韦恩•鲁尼（208粒进球、103次助攻）、蒂埃里•亨利（175粒进球、74次助攻•以上退役）等10人在孙兴慜之前创下了大记录。在创造该记录的球员中，目前效力于英超联赛的只有孙兴慜和凯文•德布劳内（曼城•70粒进球、118次助攻）、穆罕默德•萨拉赫（利物浦•181粒进球、84次助攻）等三人。 要想达到70-70，必须具备得分能力、广阔的视野、传球能力等。EPL总得分排名第一的阿兰•希勒（260粒进球、64次助攻）和“斜传球大师”大卫•贝克汉姆（62粒进球、80次助攻•以上退役）等也未能加入EPL70-70俱乐部。 当天作为左前锋首发出场的孙兴慜在上半场第18分钟助攻队友布伦南•约翰逊率先攻入一球。在罚球区左侧，孙兴慜凭借个人技术晃过对方两名防守队员后，将球低低地强力传向中路，约翰逊用右脚推射入网。8分钟后，孙兴慜冷静地将地滚球传给了罚球区内的约翰逊，约翰逊左脚射门再次破门。孙兴慜在热刺队以2比1领先的下半场第29分钟被威尔松•奥多贝尔替换下场。 足球统计专门媒体《SofaScore》给孙兴慜打出了球队第二高的评分7.8分。孙兴慜本场比赛的传球成功率为78%，并传出了3个关键传球。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁称赞道：“孙兴慜在上半场展现了谁都无法阻挡的表演。” 另外，李在城（33岁•美因茨）在22日举行的德国足球甲级联赛第23轮主场比赛中攻入1球，助攻1次，帮助球队以2比0获胜。下半场开始时替补上场的李在城在下半场第22分钟率先攻入一球。李在城在对方守门员没有抓住队友射门的球而错过皮球后，奋不顾身地用左脚推射入网。时隔两个多月再次打开得分炮的李在城本赛季的进球数达到了6个。李在城在下半场补时阶段助攻鲍威尔•内布尔打入彻底锁定胜局的一球。

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