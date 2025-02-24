4万多人周末在光化门举行赞成和反对弹劾的集会. February. 24, 2025 07:57. by 李秀莲记者、全南赫记者、大田=李政勋记者 lotus@donga.com、forward@donga.com、jh89@donga.com. 尹锡悦总统弹劾案审判最终辩论前夕的周末，包括首尔市钟路区等市中心在内，全国各地接连举行了赞成和反对弹劾的集会。随着赞成和反对弹劾的集会蔓延到校园，即将开课的大学在应对外部人员闯入引发冲突等方面进入了紧急状态。 22日，由爱心第一教会牧师全光勋主导的“纠正大韩民国运动本部”当天下午1时在首尔市钟路区世宗大路一带举行了反对弹劾总统的集会。3万名总统支持者（警方非正式推算）举着写有“总统立即复职”等字样的牌子，高喊“查证选举舞弊行为”。全光勋主张：“三一节聚集3000万人，启动国民抵抗权。解散300名国会议员，第二次建国，建立新的共和国体制。” 同一天，赞成弹劾的支持者聚集在地铁3号线安国站、景福宫站一带。“烛光胜利转换行动”等从下午2点开始在宪法法院附近的安国站1号出口一带举行赞成弹劾集会，敦促立即罢免尹锡悦总统。当天，警方非正式推算有1.1万多人参加了赞成弹劾的集会。 共同民主党领导层也在安国站一带展开了场外舆论战。这是12月3日紧急戒严事件后举行的首次场外集会。包括院内代表朴赞大在内的80名所属议员参加了当天的集会。走上讲台的朴范界议员表示：“不要做让尹锡悦这个怪物冲出篱笆再次阔步街头、策划第二次戒严的噩梦。” 在大田也举行了大规模赞成和反对弹劾的集会。保守倾向基督教团体“拯救韩国”下午2点在大田市厅南门广场举行了反对弹劾集会。1.7万多名（警方非正式推算）参加者举着“反对弹劾”的牌子，高喊着尹锡悦的名字。参加集会的国民力量党议员尹相现主张：“这是为了自由民主的斗争。总统被拘留的这一事态推翻了自由和法治主义。”在距离反对集会场所700米左右的大田西区银河十字路口举行了敦促弹劾尹锡悦的集会。警方为应对赞成和反对阵营之间的冲突情况，在周边部署了650多名警力。 在尹锡悦总统弹劾案审判进入最后阶段的情况下，大学街也围绕弹劾问题分为两派。最近在首尔大学等地举行的赞成和反对弹劾的集会，不仅是学生，油管博主等外部人士也闯入，甚至发生了物理冲突。据悉，首尔大学正在研究如果23日再次举行类似集会，就要求警方解散的方案。目前，随着汉阳大学、梨花女子大学、西江大学等大学预告了在校生反对弹劾的时局宣言，其他大学也陷入了苦恼之中。

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