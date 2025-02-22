Text-Hip时代变薄的书籍…应让读书渗透到日常生活. February. 22, 2025 07:17. . 朝鲜后期实学家李德懋考察儒生家庭的礼节和文化的《士小节》中，充分体现了我们祖先对待书籍的严格态度。自称是“看书痴（只看书的傻瓜）”的他喜欢读书，他一边警惕指责虚张声势“不能只是随便看一眼，然后到处炫耀自己读了很多书”，一边仔细提及如何处理书籍本身，有很多令人揪心的地方。 “读书时不要用手指沾口水翻书。别用指甲划线…别割了，别用胳膊肘撑了…在打扫卫生的地方也不要翻开书本。不要扔书，也别想用挑灯芯、搔头皮的手指翻书。” 虽然这是值得效仿的干净利落的习惯，但是从这个标准来看，现代人中谁也很难说是真正的知识分子。在每年国内发行的新书种类超过6万种的时代，几乎没有人如此神圣地看待书的物性本身。 但具有讽刺意味的是，很多韩国人在心理上仍然比李德懋警告的还要谨慎地对待书籍。从成人平均读书率每年3本左右，10人中有6人一年不读一本书的韩国低读书率来看，读书行为与其说是亲切的日常生活，不如说是下大决心的年度仪式，让人感到悲壮。 最近在书店里，可以轻松翻阅的薄而小的书籍接连出版。随着轻长篇系列开始增加，现在甚至出现了像《Wefic系列》等一样只用一个短篇小说制作成单行本的系列。用几年时间写的六七部短篇小说，以过去认为攒起来才能成为一本书的标准来看，是破格的。还有每月新推出的随笔系列《时宜》。意思是说，就像应季食物一样，也要享受应季读物。就像书和杂志的混合。 对于这种呼吸和循环周期短、轻的书，一些人认为，这是为了抓住熟悉短视频，不读书的影像一代而采取的苦肉计。但是，最近针对年轻读者而变薄的书不仅单纯地减少了书的大小和厚度，还打破了“如果是书就应该这样”的固定观念，因此备受关注。 据国民读书实态调查结果显示，难以接近书籍的理由中，“因为工作没有时间”（24.4%）和“因为书以外的媒体（智能手机、电视、电影、游戏等）一样多”（23.4%）占主流。读书本身虽然要求主动思考，但如果觉得读书跟其他内容不同，是需要“认真”的特别的事情的话，那么挑选书籍和阅读都会变得更加困难。无论通过什么契机，享受过阅读乐趣的人们将走向自发性读书、有深度的读书世界。期待文本时尚（Text-Hip）流行后登场的薄书能成为让读书渗透到日常生活中的好契机。

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