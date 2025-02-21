ROSÉ穿的彪马运动鞋“Speedcat”大卖…“韩文化-时尚影响力巨大”. February. 21, 2025 07:48. by 李敏娥记者 omg@donga.com. “继美国洛杉矶（LA）、英国伦敦之后，彪马的第三个全球娱乐总部去年落户首尔。海外各国的代表理事（CEO）也对总部设在首尔没有异议。在世界服装产业中，韩国的文化影响力已经扩大到了任何人都无法否认的程度。” 本月6日，在首尔中区彪马韩国总公司见到的彪马韩国代表李娜英（53岁）对全球运动品牌彪马眼中的韩国市场做出了上述表示。李代表在2022年就任彪马韩国代表理事，结束3年的任期，今年成功连任。她是从欧莱雅韩国开始，在锐步、阿迪达斯等积累了15年以上经验的体育品牌营销专家。 在与全世界彪马CEO沟通的过程中，她感受到的是变化的韩国文化地位和对时尚业界的影响力。彪马全球娱乐首尔本部担当的宣传大使是女子组合BLACKPINK的“ROSÉ（朴彩英）”。在世界人气歌曲《公寓（APT.）》发售4个月前的去年6月，ROSÉ在李代表的强烈推荐下成为了彪马品牌代言人。同年10月，她的新曲《公寓》在全世界音源排行榜上大获成功。随着ROSÉ的人气高涨，其作为代言人活动时穿的彪马运动鞋“Speedcat”、“Palermo”也同时受到关注。 李代表表示：“如果说美国等西方流行歌星对韩国文化产生影响是过去10年的历史，那么今后10年是韩国流行歌星对西方产生影响力的时代”，“K-POP在欧洲10多岁青少年中人气很高，他们成年后，在时尚等多种产业中，韩国市场的重要性将更加突出。” ROSÉ成为宣传大使后插上翅膀的Speedcat运动鞋于1998年发售。作为“过去的单品”被遗忘了一段时间。植根于一级方程式赛车手们的防火鞋的Speedcat是2000年代引领彪马全盛时期的代表性运动鞋。Speedcat的复活使彪马韩国去年的销售增长率达到了两位数。 Speedcat OG Sparco”和“Speedcat LS”在正式网上商城上市后40分钟，在时尚电商平台Musinsa上市15分钟早早售罄。新世界百货商店江南店、Starfield水原店等主要据点线下卖场从开业前开始就出现了排队等候的“open run”人群。关注韩国Speedcat热潮的彪马全球决定今年在全球卖场销售Speedcat，并将其选定为今年的核心活动。 彪马韩国今年的话题是“奔跑（Running）”。彪马韩国将正式赞助今年迎来第23届（10月12日举办）、由东亚日报•首尔市共同主办的“首尔赛跑大会（SEOUL RACE）”。李代表表示：“今年将全身心投入到跑步中。”她表示：尤塞恩•博尔特退役之前一直穿的跑鞋是彪马产品”，“相信能提供快速且舒适的走行感的‘Nitro’跑鞋的技术力，从去年开始进行了很多投资。”

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