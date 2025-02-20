美国专家：“特朗普有可能与金正恩就‘停止向俄罗斯派兵’进行小交易”. February. 20, 2025 07:53. by 金相雲 sukim@donga.com. “特朗普政府可能会与乌克兰战争有关（以‘小交易’为条件）与朝鲜谈判停止向俄罗斯派兵和供应武器。” 战略与国际问题研究中心韩国问题首席代表车维德（照片）18日在美国华盛顿举行的“特朗普政府中的美国同盟及伙伴”研讨会上表示，特朗普有可能与朝鲜国务委员长金正恩重启会谈。特朗普政府虽然正式阐明了“朝鲜无核化”，但实际上只要解除洲际导弹等对美国本土的直接威胁，就可以以中断向俄罗斯派兵和支援武器为条件进行小交易。 他在研讨会上被问到朝美首脑会谈的可能性时分析说：“鉴于过去（特朗普第一届政府时期）朝美首脑会谈以失败告终，这一次将在新的框架下接近。特朗普第二届政府虽然正式提及‘可验证、不可逆的无核化’，但实际上可以从‘美国优先主义’的观点接近。”他同时预测：“可能会把‘美国优先主义’战略运用于朝鲜，把重点放在使核武器和洲际导弹威胁失效上。”这意味着，与韩国和日本寻求朝鲜完全无核化不同，特朗普政府可能会以停止开发可能威胁美国本土的洲际导弹为条件进行小交易。 实际上，特朗普政府最近在美日首脑会谈联合声明中正式宣布“朝鲜无核化”，但美国国防部长黑格塞斯和特朗普称朝鲜为“核能力拥有国”，并表示“将与金正恩再次接触”，向朝鲜发出柔和信息。 也有言论称，由于弹劾政局，韩国的对美外交陷入了困境。车维德表示：“观看其他国家对美谈判的韩国，就像在糖果店外透过玻璃观看的孩子一样。” 他还就朝美对话表示，共同民主党代表李在明最近在接受《华盛顿邮报》采访时表示，支持特朗普恢复美朝对话的努力，“将考虑推荐特朗普总统为诺贝尔和平奖候选人。”分析认为，正如文在寅总统在特朗普第一届任期的2019年表示“特朗普总统完全有资格获得诺贝尔和平奖”一样，现在共同民主党在朝美对话问题上也采取类似的立场。

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