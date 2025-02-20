“杀害荷娜的教师在犯罪当天搜索凶器和杀人报道”. February. 20, 2025 07:53. by 金兌泳 live@donga.com. 经确认，本月10日在学校用凶器杀死金荷娜（8岁）的教师明某（48岁）在犯罪当天在网上搜索了犯罪工具和杀人事件相关报道。警方以上述情况为基础，认为明某计划犯罪的可能性很大，正在展开调查。 19日，正在调查金某被杀事件的警察专门调查组表示，经确认，明某从事件发生日（10日）数日前开始到当天为止，搜索了犯罪工具和多起凶杀案报道。此前的11日，扣押搜查明某居住地的调查组分析明某使用的手机取证资料等，调查了有关犯罪工具的搜索记录等。此外，还确认了搜索过去有关杀人事件的报道的事实。据悉，调查组以明某的个人手机、1台家用电脑、3台学校电脑等为对象，结束了取证仪式。 此外，警方认为，以犯罪工具准备过程、相关人士的陈述、通话明细等为基础，明某实施了计划犯罪，正在展开调查。明某在犯罪当天下午开车到离学校2公里左右的厨房用品店提前买来了犯罪时使用的凶器。包括刀刃（16厘米）在内，凶器总长度为28厘米。 专门调查组为了进一步找出计划犯罪证据，正在调查明某的诊疗记录和家庭、职场、社会生活等多种范围。但是，可以确认直接犯罪动机的嫌疑人面对面调查除了犯罪当天得到供认外，没有其他进展。明某在犯罪后接受了自残静脉缝合手术，目前正在大田西区某大学医院的重症监护室戴着氧气呼吸器接受治疗。调查组相关人士表示：“目前很难进行当面调查。为了尽快进行调查，正在随时确认明某的情况。”

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