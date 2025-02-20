空军参谋总长首次乘坐KF-21，竖起大拇指称赞“性能卓越”. February. 20, 2025 07:52. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 空军参谋总长李英洙（音）亲自乘坐韩国空军将从2026年开始实战部署的韩国型超音速战斗机KF-21进行了试飞。这是自2022年7月19日KF-21试制1号机首次成功飞行以来，空军参谋总长首次乘坐该战斗机。这被解释为是宣告开发已接近尾声的活动。 据空军19日透露，李总长当天从庆南泗川空军基地乘坐KF-21试制4号机起飞，在南海岸上空进行了1个小时左右的试飞。李总长坐在战斗机后座，从2023年开始进行KF-21试飞的禹洪均少校坐在前座驾驶了战斗机。空军方面表示，除试飞员外，李总长是乘坐KF-21的第一人。 李总长乘坐的KF-21在南海岸约4500米的高空以超1000公里的时速飞行。在飞行过程中，两架空军主力战斗机KF-16也一同编队飞行，验证了与其他机种的战术运用能力。李总长在确认起到战斗机眼睛作用的核心装备AESA（能动相位排列）雷达的准确性和掌握战场情况的能力等性能的同时，还检查了战斗机稳定的空中作战执行能力。 李总长曾驾驶过F-5、F-16、F-15K等空军主力机型，飞行时间超过2800小时，在飞行后他表示：“在空中亲自检查了大韩民国制造的战斗机的卓越性能，产生了热烈的感慨。我很羡慕用KF-21守护大韩民国的后辈们。”接着，他强调说：“我确信，不仅是力量和机动性，在抗战装备、武装能力方面，可以与世界顶级战斗机并驾齐驱”，“KF-21将作为进一步提高K国防产业价值的名牌战斗机而声名远扬。” 此前，KF-21曾于2023年5月15日被判定为暂时适合战斗用。去年6月25日迎来6•25战争74周年，防卫事业厅和韩国航空宇宙产业公司（KAI）签订了批量生产20架KF-21的合同。目前，6架试制机正在进行为开发完成的试飞。

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