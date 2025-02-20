对特朗普攻击新闻工作者的担忧. February. 20, 2025 07:51. . 美国总统特朗普在执政第一期时批评《纽约时报》、美国有线电视新闻网（CNN）等主流媒体是“国民的敌人”“虚假信息”。特别是他与古巴裔前CNN记者吉姆·阿科斯塔（54岁）的对立成为了不小的热门话题。阿科斯塔的父亲为了躲避古巴导弹危机、独裁者菲德尔·卡斯特罗的压迫，于1962年作为难民来到美国。 阿科斯塔2016年在古巴首都哈瓦那举行的新闻发布会上，面对的是菲德尔的弟弟、时任古巴最高领导人劳尔。他向劳尔提出了有关卡斯特罗政权独裁和镇压人权的尖锐问题。他后来感慨地说：“这是记者人生的高光时刻。即使向暴君低头，也没有好的时候。” 作为第二代移民，他强烈批评特朗普第一任期的反移民政策。2018年1月，特朗普将加勒比海海地、非洲国家贬低为“屎坑”。阿科斯塔当时在白宫记者会上问道：“为什么使用这种表述？”特朗普高喊“出去”，幕僚们把他拉了出去。同年11月，当他问到有关中南美非法移民队伍“大蓬车”问题时，特朗普又生气地斥责他是个“无礼、可怕的人”。 特朗普在去年11月大选中获胜后，CNN方面要求上午10点主持节目的阿科斯塔转移到收视率较低的深夜时间段。反对降职人事的他留下“追究权力责任是媒体的使命”的话后，于上月28日辞职。但是，此次失业并不是因为特朗普方面的施压，很大程度上是CNN方面“自己看眼色行事”。 问题是，第二次执政的特朗普及其亲信继续对批评性媒体人施加露骨的解雇压力。特朗普7日在“真实社交”上提到《华盛顿邮报》的黑人男性专栏作家尤金·罗宾逊，并写道“太无能！应该立即被解雇。”因为一天前，鲁滨逊写了一篇专栏，批评特朗普第二届试图废除国际开发署并启用国防部长黑格塞斯等争议人物。 罗宾逊凭借评论前总统奥巴马首次大选活动的专栏获得了2009年普利策奖（评论部门）。特朗普质疑他的这种倾向，称其为“可怕的激进左派”。同一天，政府效率部负责人埃隆·马斯克也对《华尔街日报》指出效率部部分职员遭种族歧视的白人女记者凯瑟琳·朗表示，“既恶心又残忍。应该被解雇”。 特朗普第二届政府解除了《纽约时报》《政客》等部分媒体的订阅合同，并正在考虑中断对公营电视台PBS的支援。虽然绝不同意这种行为，但当权者与媒体不和并不新鲜。但是，直接提及媒体人个人，甚至想砸掉其“饭碗”是完全不同的问题。 难道他真的不知道，任期有限的政治权力不仅难以让媒体人士戴上马嚼子，而且自己也会变得拙劣吗? 我想转告特朗普美国第三任总统托马斯·杰斐逊说过的话，“如果让我在‘没有报纸的政府’和‘没有政府的报纸’中选择一个，我会选择后者”。

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