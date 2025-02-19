“特朗普要求乌克兰支付‘720万亿韩元援助’的代价”. February. 19, 2025 07:49. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、洪正秀记者 niceshin@donga.com、hong@donga.com. 美国和俄罗斯当地时间18日在沙特阿拉伯首都利雅得着手举行高级别会谈，讨论结束“乌克兰战争”。这距离美国总统特朗普12日与俄罗斯总统普京通电话，就“立即启动停战谈判”达成协议仅过了6天。 不过，在2022年2月遭到俄罗斯入侵后一直进行3年战争的乌克兰最终被排除在初期谈判之外。因此有分析认为，乌克兰此前作为停战条件提出的加入北约、恢复被俄罗斯夺走的领土等事实上已经变得困难。俄罗斯的立场是，不能允许乌克兰加入北约，也不能归还目前占领的乌克兰东部顿巴斯一带和2014年强行合并的南部克里米亚半岛等。 在这种情况下，英国《每日电讯报》17日报道称，特朗普还向乌克兰方面提出了5000亿美元（约合720万亿韩元）的要求，作为美国迄今为止对乌克兰援助的代价。这是2023年乌克兰名义国内生产总值1788亿美元的约2.8倍。《每日电讯报》认为，仅从国民生产总值比率来看，这是比第一次世界大战当时联合王国向战败国德国收取巨额赔偿的《凡尔赛条约》更残酷的措施。当时的赔偿金约为德国国民生产总值的1.3倍。 据《华盛顿邮报》报道，与乌克兰一起在停战谈判中处于“被排除在外”危机的欧洲主要国家正在考虑组成多国部队，最多向乌克兰派遣3万人。但是，与积极派兵的法国、英国等国家不同，经济困难严重的德国持保留态度。有预测认为，欧洲国家很难采取向乌克兰派兵等实质性的安保措施。欧洲主要国家17日在法国巴黎举行的峰会上也只确认了“已经做好了准备根据美国支援水平向乌克兰提供安全保障”的原则性立场。

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