胜利在孙兴慜的脚下开始，托特纳姆热刺队战胜曼联队取得联赛两连胜. February. 18, 2025 08:02. by 金正勋记者 hun@donga.com. 胜利在孙兴慜（33岁•照片）的脚下开始。托特纳姆热刺队时隔140天再次在英格兰足球超级联赛（EPL）比赛中取得两连胜。 17日，托特纳姆热刺队在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2024~2025赛季EPL第25轮主场比赛中，以1比0战胜曼联队。托特纳姆热刺队2日在与布伦特福德队的比赛中以2比0获胜，从而结束了英超4连败、7场比赛无胜（1胜6负）的尴尬记录。而且，凭借当天的胜利，球队自去年9月30日以后首次取得了连胜。本场过后托特纳姆热刺队积30分（9胜3平13负），在英超20支球队中排名提升至第12位。 当天的胜利以孙兴慜为出发点。作为左边锋首发出场的孙兴慜在上半场第12分钟，罗德里戈•本坦库尔从右侧传中后，在禁区左侧用左脚凌空抽射。该球打在对方后卫身上，紧接着卢卡斯•贝里瓦尔打门，在被对方守门员扑出后，詹姆斯•麦迪逊机警地用右脚补射送入对方球门。 足球统计专门媒体《FotMob》当天对贡献3次射门、27次传球成功的孙兴慜打出了7.8的评分。孙兴慜在第87分钟被队友威尔松•奥多贝尔替换下场。孙兴慜在比赛结束后表示，“对我的批评虽然很伤心，但我不想在意。因为现在是球队比我更重要的时刻”，“赛前经过一周的训练，球队找回了节奏，这有助于今天的胜利。” 相反，继与水晶宫队的比赛之后，遭遇2连败的曼联队排名下滑两位，仅排在第15位（积29分•8胜5平12负）。在英超联赛中，从第18位开始就处于降级区，曼联队与排在第18位的伊普斯维奇队（积17分）相差12分。 曼联队主教练胡文•阿莫林表示，“虽然正在进行英超联赛、英格兰足总（FA）杯和欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯等三线作战，但由于受伤球员较多，所以不是创意和战术问题”，“虽然存在很多问题，我的工作非常辛苦，但我是为了带着信念继续工作而来这里工作的。我会做到的，会为再次获胜而努力。”

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