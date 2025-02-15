围绕“重大决心”，再次出现“尹锡悦下野”说……尹方：“完全不考虑”. February. 15, 2025 07:18. by 黄亨俊记者、古道艺记者 constant25@donga.com、yea@donga.com. 尹锡悦总统的律师团对宪法法院的总统弹劾案审判表示不满，提出了“重大决心”，政界部分人士由此提出了“尹锡悦下野”的可能性。尽管尹锡悦方面明确表示“不考虑下野”，但朝野却做出了同床异梦式的解释。 尹锡悦律师团相关人士14日在与《东亚日报》的通话中表示，“下野说太不像话了。虽然正在考虑包括律师团集体辞职在内的两三种方案，但没有考虑下台的可能性”，驳斥了下野的可能性。尹锡悦方面就“下野说”表示：“这是讨厌总统弹劾审判被驳回、尹总统复职的势力搞的舆论战。”此前，尹锡悦方面的律师尹甲根在前一天（13日）的弹劾审判第8次辩论中对驳回证人申请等表示抗议，并表示：“如果继续像现在这样审理下去，只能作出重大决定。”对此，有人分析说，这是可能是想通过律师团集体辞职，推迟宪法法院的宣判日程。 对此，共同民主党反对称：“休想使用‘下野’的小伎俩。”该党首席最高委员金民锡当天在最高委员会议上表示：“（尹总统方面的）重大决心是什么，难道是要下台吗? 为了延长享受万分之一的前任礼遇的下野伎俩，想都不要想。”该党最高委员全贤姬也针对尹锡悦主张：“就算内乱首脑尹锡悦选择主动辞职的小伎俩，弹劾审判也应该继续进行。被停职的总统无权辞职。” 但是，执政党内部私下里谨慎地主张，有必要让尹锡悦下台。因为不论宪法法院赞成罢免还是驳回弹劾，今后国家分裂等混乱扩大的可能性都很大，因此，尹锡悦应在宪法法院宣判之前以宣布下野的方式阻止分裂，寻找政治解决方法。有人还认为，即使弹劾被驳回，尹锡悦也难以恢复国政领导能力，因此应通过下台为执政党大选候选人铺平道路。 这一主张包含着想要在提前大选中占据更有利地形的想法。如果尹锡悦下野，可以把日益扩大的同情舆论和反李在明情绪等吸收为对执政党候选人的支持，将成为阻止政权交替的突破口。执政党相关人士表示：“如果尹总统宣布下台，不仅对尹总统的同情舆论，反对弹劾的舆论也会高涨。”

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