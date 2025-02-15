海外公共投资失败事例屡见不鲜，耐得住才能打开新市场. February. 15, 2025 07:17. . 位于菲律宾马尼拉东北方向58公里的昂盖大坝。该水坝供应马尼拉一带98%的自来水，还生产可供约70万人使用的电力。1967年日本竣工的该设施，菲律宾政府根据2010年公共基础设施民营化政策进行了国际竞争招标，韩国水资源公社中标。这是菲律宾向外国投资者出售多功能水坝设施的第一个事例，也是韩国收购海外水电站运营权的第一个事例。但是外国企业确保大型公共基础设施的运营权后，在菲律宾内部引起了争议，2014年水资源公社只确保了40%的股份，剩下的60%转让给了以啤酒企业著称的生力集团（San Miguel）。 竣工后的半个世纪里，没有进行特别设施改善的昂盖大坝非常陈旧。由于采用模拟技术建造，发电量也无法达到最大值。水资源公社推进了设施改善事业。2021年金融圈开始借发电设备现代化所需的钱更换发电机。虽然9台发电机中只更换了6台，但发电量超过了以前的发电量。以电力销售单价高的时间段为中心，提高了发电效率，解决了不发电而直接流过的“无效泄洪”问题。因为有在韩国运营水坝、净水厂等的经验，所以才有可能实现。2020年，昂盖大坝发电站的销售额仅为319亿韩元，但去年增至547亿韩元，首次盈利。 水资源公社对水力发电设施股份的投资约为1000亿韩元。大坝运营权最多可保障50年，因此今后可以期待相当大的收益。再加上除了收益、股息外，还产生了附加收益。水资源公社在水力发电设施改造方面抓住了新的商机。菲律宾需要改善设施的多功能水库就有135座。在美国、巴西、加拿大、俄罗斯、印度、挪威等需要改善设施的水力发电站泛滥的情况下，可以进军更广阔的市场。中国和日本也对利用政府开发援助（ODA）等海外基础设施投资虎视眈眈。 事实上，海外公共基础设施投资失败的事例屡见不鲜。另外，大部分项目都是长期投资才能获得收益，因此回收时间较长。在每年的国政监查中，也经常受到“这与事业初期描绘的玫瑰色未来形成了鲜明的对比。国有企业在海外事业上花钱如流水”的批评。昂盖大坝不仅没有分红，还出现了数年的运营赤字。海外资源投资时，在进行事业时，因为很难保证经济性，所以也有不少失败的事例。 但是，只有克服这种情况，才能打开新的市场。水资源公社并不是从一开始就对水力发电改造事业感兴趣。国内水资源市场达到饱和状态后，开始试探进军海外市场，并于2000年代末推进在巴基斯坦建设大坝。但是从获得许可到招商引资、建设、运营，花费了太多时间。重新寻找现实性的对策后，接触到了水力发电改造的新市场。 水资源公社最近向被推进为“第二个马尼拉”的新城市“新克拉克”的上下水道事业发出了挑战书。新克拉克的目标是面积94.5平方公里，人口120万人。期待再次传来新的捷报。

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