“深度求索正在物色韩国人工智能人才”，展开确保人才的战争. February. 14, 2025 07:41. by 张恩智记者、崔智媛记者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com. 据悉，中国人工智能创业公司“深度求索（DeepSeek）”为了引进人才，最近正在韩国物色有能力的开发人才。主要国家之间旨在确保人工智能人才的战争正在全面展开。 韩国某人工智能创业公司代表13日表示：“据了解，包括深度求索在内的中国人工智能创业公司在没有正式招聘公告的情况下，动员业界人脉，向韩国开发人员提出招聘提议。”某美国科技大企业的韩国分公司相关人士也表示：“从平时关系很好的深度求索高管那里接到介绍有能力的韩国开发人员的联系后，曾帮忙联系过。据我所知，深度求索不仅对中国人才，对吸引国际人才也很感兴趣。” 有人指出，随着美中之间的人工智能霸权战争正式打响，要想不被新产业淘汰，韩国也应该积极确保人工智能人才。与此同时，如果不想再次发生“半导体人才流失”事态，就应该先发制人地应对人工智能人才流向中国，这种危机意识也在越来越强烈。韩国因偏好医科大学，回避理工科的现象非常明显，而且即使理工科毕业，人才也大量流向美国等海外。新冠疫情后，在海外留学结束后不回国、在当地海外大科技企业就业或直接在海外创业的所谓国内派海外创业企业也在增加。 本月6日，韩国国家人工智能委员会为应对“深度求索冲击”而举行的民官恳谈会上，也出现了很多这样的业界建议。UPSTAGE代表金成勋（音）提议：“如果想以破格的待遇引进引领开放人工智能等海外大科技企业的韩国人领军人物，政府应该支援年薪差距的一半。”人工智能委员会计划本月中旬由代行总统职权的副总理崔相穆主持召开会议，讨论后续对策。

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