8岁的荷娜，在没有照顾专职人员交接的情况下独自走出教室时遭遇不幸. February. 12, 2025 07:44. by 大田=李政勋记者 jh89@donga.com. 10日，在大田某小学发生了教师杀害小学生的事件，加害教师多次做出异常行为，事件发生之前教育当局曾到学校进行调查，但最终未能阻止事件的发生。死者金荷娜（音译•8岁）的家人公开了孩子的名字和照片，并敦促进行严格的调查和修改相关法律。 11日，据警方和教育厅透露，加害教师A某（48岁•女）去年12月以忧郁症为由申请了6个月的暂时停职，但21天后提交了“可以过日常生活”的医生诊断书，并复职。但据悉，在事件发生几天前的2月5日，她破坏了校内的器物，6日对独自在教室里的自己搭话的同事施暴。 因此，学校方面虽然考虑过再休职劝告，但只是口头向教育厅等咨询，没有采取任何措施。事件发生当天的10日上午，教育厅派遣的学监还前往学校进行了现场调查。据悉，学监建议利用A某的年假和病假。 经确认，荷娜在事发当天下午离开照顾教室，独自去了校门。没有照顾专职人员同行。加害者诱骗独自走出教室的荷娜说“给你书”，之后犯下了罪行。 有人指出，虽然有过多次防止荷娜死亡的机会，但由于教育当局的消极应对，事件才发生了。也有人批评说，学校的照顾系统出现了漏洞。也就是说，照顾专职人员必须亲自将低年级孩子移交给领队，但却违反了标准。教育厅表示，将确认问题并讨论对策。11日，荷娜的父亲说，“虽然荷娜变成了天上的星星，但为了不让第二个荷娜出现，请遮掩责任人，制定《荷娜法》。”警方正在调查案发当天自残后正在恢复中的A某的犯罪动机等。

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