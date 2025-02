15周登鼎,ROSÉ《APT.》超越玛丽亚•凯莉. February. 12, 2025 07:43. by 史智媛记者 4g1@donga.com. BLACKPINK成员ROSÉ(朴彩英•照片)与布鲁诺•马尔斯合作的《公寓(APT.)》在“Billboard全球200强”(美国除外)排行榜上共15周占据榜首位置,成为登上相关排行榜榜首最多的歌曲。 10日(当地时间),据Billboard预告报道,《公寓(APT.)》在统计除美国以外国家的在线流媒体及数码销售排名的Billboard全球200强最新排行榜(2月15日)上,15周登上第一位。至此,超过了此前由玛丽亚•凯莉的《All I want For Christmas is You》创下的总14周排名第一的记录。 《公寓(APT.)》在本周Billboard主单曲排行榜“Hot 100”中也上升到了第6位。去年10月18日发行的《公寓(APT.)》在当年11月2日的Billboard“Hot 100”中以第8位出道后,连续16周停留在排行榜上。特别是随着年末排名靠前的圣诞颂歌排名的下降,该歌曲上个月再次上升到了排行榜第5位。最近2周更是连续排名第三。在Billboard Hot 100排行榜中,ROSÉ是第一个获得第三名的K-POP女歌手。

