从“请吃饭的姐姐”再次成为“冰雪奇缘女皇”. February. 10, 2025 07:27. by 任寶美 bom@donga.com. “因为我是姐姐，当然是我请客了。希望像现在一样继续进行善意的竞争，取得好成绩。” “短道速滑女王”崔珉祯（27岁）回来了。虽然主要项目女子1500米金牌被后辈金基丽（21岁）夺走，但突破了1年的空白，成为2025年哈尔滨亚洲冬季运动会（亚冬会）韩国代表团的首个三冠王。 9日，在中国哈尔滨黑龙江冰上训练中心多功能厅举行的短道速滑女子1000米决赛中，崔珉祯以刷新亚运会新纪录的1分29秒637的成绩摘得金牌。一天前的8日，在女子500米和2000米混合接力赛上获得金牌的崔珉祯登上3冠王的宝座，宣告了华丽的复出。在冬季亚运会上，崔珉祯是首位获得三冠王的韩国女选手。 在2018年平昌冬奥会和2022年北京冬奥会上实现女子1500米两连冠，成为短道速滑长距离最强者的崔珉祯在2023年世界锦标赛的最后一刻暂时拿下了太极徽章。她的想法是，经过一个赛季的整顿后，准备2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐奥运会。 崔珉祯离开赛场的时候，“新一代王牌”金基丽填补了空缺。金基丽在2023~2024赛季国际滑联（ISU）世界巡回赛（原世界杯）上获得女子组综合第一名，获得了水晶球奖。她在8日举行的本次大赛1500米比赛中也获得了金牌，巩固了长距离最强者的地位。相反，崔珉祯在该项目上仅排在第4位。 但是遗憾并没有持续很久。崔珉祯在1500米之后举行的女子500米比赛中，成为首位获得该项目金牌的韩国选手。500米是韩国传统上落后于冲刺能力强的中国选手的薄弱项目。在崔珉祯最先冲过终点线后，金基丽和李素妍分别获得了银牌和铜牌，在颁奖典礼上三面太极旗并排悬挂，场面非常壮观。崔珉祯继在500米预赛中以43秒321的成绩，时隔8年后刷新范可新（中国）在2017札幌大会上创下的亚冬会纪录（43秒371）后，在决赛中又以42秒885的成绩再次提高了纪录。 在9日的女子1000米半决赛中，崔珉祯以1分29秒835的成绩打破了沈锡希在札幌大会上创下的亚冬会纪录（1分30秒376）。在1000米决赛中，她滑出1分29秒637的成绩，再次刷新了自己刚刚创下的纪录。崔珉祯表示，“此次大赛实际上也是面向2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐奥运会的过程。现在感觉到距离米兰又近了一步。我们将一步一步地实现米兰计划。” 对于这样的崔珉祯来说，金基丽既是优秀的后辈又是竞争者。崔珉祯说：“1500米是我的主项，所以当然想做好。1000米最近成绩一直很好，因此产生了自信。另外，500米也是自己不断挑战的项目”，“在米兰，我想做好准备，不放过任何一个项目，最大限度地提高（夺取奖牌）的可能性。我想和基丽像现在一样进行善意的竞争，一起取得好成绩。” 在本次大赛之前，将崔珉祯选为最尊敬的选手的金基丽表示：“（崔）珉祯姐姐既是亲密的姐姐，也是我最尊敬的选手。刚成为国家代表队队员时，感觉很不适应，非常辛苦，但珉祯姐姐给了我很多帮助，让我得以成长。”即使是最近，崔珉祯对金基丽来说依旧是那个“请吃饭的姐姐”。 成功结束本届哈尔滨亚冬会的韩国短道速滑代表队将参加从14日开始在米兰举行的国际滑联（ISU）世界巡回赛第6站比赛。

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