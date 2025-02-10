赵周完在SNS上传首个帖子，微软CEO留言称“期待AI合作”. February. 10, 2025 07:27. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 微软（MS）首席执行官（CEO）萨蒂亚•纳德拉前往最近开设的LG电子代表理事赵周完（照片）的社交媒体账号，表现出了对人工智能（AI）事业合作的期待。随着与微软加强合作，LG电子作为新事业模式集中培养的AI等企业间交易（B2B）有望得到更大的力量。 9日，据赵代表Linkedin透露，纳德拉CEO最近在赵代表的帖子下留言称“期待共同创造的AI的未来”。赵代表上传的帖子是与LG电子和微软1月初在美国拉斯维加斯家电博览会“CES 2025”上发表的伙伴关系相关的内容。赵代表在纳德拉CEO的留言中再次留言，回应称“对我们的伙伴关系及其惊人的潜力充满期待”。 LG电子和微软宣布，将在CES 2025上建立旨在提高AI的战略伙伴关系。具体合作方式为，LG电子将家、车辆、商用空间等多种空间商用化的产品相关数据与微软的AI技术相结合，开发AI助手等。在数据中心领域，还提出了利用LG电子拥有的超大型制冷技术“Chiller（低温复叠制冷技术）”，支援微软构建的新一代AI数据中心的计划。 赵代表的Linkedin主页于4日开通。赵代表开设网页后上传的第一个帖子是与纳德拉CEO沟通的文章。赵代表在相关帖子中表示：“很高兴宣布与微软的战略伙伴关系，LG电子正在竭尽全力改善生活，创造可持续的未来。”

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