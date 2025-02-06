特朗普：“由美国控制加沙地区，迁走214万名巴勒斯坦人”. February. 06, 2025 07:51. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、林贤锡记者 niceshin@donga.com、lhs@donga.com. 美国总统特朗普当地时间4日表示，“美国将控制并拥有因与以色列长期战争和封锁而成为废墟的巴勒斯坦加沙地带。”他强调，美国将把约214万名加沙居民迁移到中东其他国家，然后长期开发加沙地带。 这与国际社会提出的让以色列和巴勒斯坦各自作为独立国家共存的“两国解决方案”形成正面对立。实际上，如果相关措施得以推进，将难以避免强制迁移加沙民众的指责，还会引发侵犯主权和种族清洗等争议。“世界火药库”中东的紧张局势也很有可能加剧。《纽约时报》担心地说：“地缘政治的‘潘多拉盒子’打开了。” 特朗普当天与以色列总理内塔尼亚胡举行首脑会谈后在白宫举行记者会时表示：“美国将改变新方式，而不是单纯地恢复加沙地区。”特别是说到美国开发的加沙地带将成为“中东里维埃拉（Riviera，法国南部和意大利的地中海沿岸休养地）’”，展现了房地产商的面貌。对于是否会向加沙地带派遣美军的提问，他表示：“如果有必要，我会这样做。” 此前，特朗普曾将约旦和埃及列为加沙居民迁入的预期地区，但两国强烈反对。其他阿拉伯国家也对特朗普的计划持否定态度。 相反，内塔尼亚胡当天就特朗普有关加沙地带的发言表示：“这是值得关注的提议，是在恐怖土地上打探新的未来、改变历史的事情。” 此外，特朗普当天还就伊朗表示：“恢复了（首次执政时期的）最大施压政策。已指示把伊朗的石油出口降至‘零’。”

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