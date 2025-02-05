金河成：“最快将于4月末复出…将尽全力让球队赢得世界大赛冠军”. February. 05, 2025 07:55. by 黃奎引 kini@donga.com. “感谢球队在受伤的情况下相信我并签下了好合同。我会尽最大努力让球队赢得世界大赛冠军。” 金手套内野手金河成（30岁）4日在网上举行的美国职业棒球大联盟（MLB）坦帕湾光芒队入队记者会上表示，“最快将于4月末复出。”在举行记者招待会之前，坦帕湾队正式宣布与金河成签订了2年最高3100万美元（约454亿韩元）的合同。 此次合同中还包括了金河成可以撕毁本赛季结束后剩下的合同并获得自由签约选手（FA）资格的“Opt-out”条款。事实上，这是考虑到“FA复读”而进行的布局。 2021年加盟圣地亚哥教士队的金河成在即将获得FA资格的上赛季中期，还被评价为可以获得总额超过1亿美元的大型合同。但是在8月19日科罗拉多客场比赛中，在为牵制投手而回到1垒时右肩受伤，情况发生了变化。金河成最终登上了手术台，直到新的一年才找到了新的球队。 金河成将身穿印有从韩国职业棒球Kiwoom时期开始就身披的7号球衣，他表示：“合同签订被推迟完全没有问题。合同是相信（经纪人）斯科特•波拉斯会对我很好，所以只集中于康复方面”，“听说手术真的很成功。目前在投球和击球方面没有太大的不便。” 金河成在圣地亚哥教士队度过的4年里，在30支MLB球队中，在29支球队的主场进行过比赛。金河成唯一没有参加过比赛的地方就是坦帕湾光芒队的主场纯果乐球场（Tropicana Field）。问题是飓风刮走了纯果乐球场的屋顶。坦帕湾队将在距离纯果乐球场30分钟车程的“乔治•M•斯坦布伦纳球场”进行本赛季的主场比赛。这里原本是纽约洋基队在春季集训时使用的球场。 复出后计划担任主力游击手的金河成表示：“听说棒球场的状态很好。因为是MLB使用的棒球场，所以应该管理得很好。球场并没有成为签约的问题。球队也在努力准备，不会对比赛造成影响。”

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