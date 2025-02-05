“公务员爸爸”的产假从10天增加到20天. February. 05, 2025 07:54. by 高道艺记者 yea@donga.com. 公务员爸爸可以使用的配偶产假将从原来的10天增加到20天。 代行总统职权的副总理兼企划财政部长崔相穆4日上午在政府首尔办公大楼召开国务会议，审议通过了包含上述内容的国家公务员服务规定修正案和地方公务员服务规定修正案等。修正案将从11日开始实施。以实行之日11日为基准，如果配偶生育后还不到90天，公务员即使使用了原有的产假，也可以根据修订案追加使用10天休假。 此前，国会去年9月修改了男女雇用平等法等，规定劳动者的配偶生育时，企业主给劳动者20天的带薪休假，公职社会也相应调整了公务员的配偶产假期限。男女雇用平等法修订案等将于本月23日实施。 今后，公务员爸爸可以在配偶生育之日起120天内使用产假。以前，配偶生育日起90天内可以使用产假，这一次休假使用期限延长了30天。产假此前只能一次性使用，今后最多可以分3次使用。 如果配偶生下早产儿，孩子住进新生儿集中治疗室，配偶产假将从90天扩大到100天。对象是得到未满37周或体重不足2.5公斤的早产儿的公务员。 如果配偶生下包括双胞胎在内的多胞胎，公务员爸爸可以在生育之日起150天内最多使用25天的产假。在这种情况下，最多可以分5次休假使用。

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