讽刺用没有实际意义的创意欺骗到底的世界. February. 05, 2025 07:49. by 金民 kimmin@donga.com. 在美国纽约,以“安娜•德尔维”的假名字冒充德国女继承人,获得巨额投资,最终被判入狱的诈骗犯安娜•索罗金(35岁)。以实际人物为主题创作的英国西区首演作品《安娜X》在韩国首次亮相。 该话剧以从索罗金获得灵感的主人公“安娜”和虚拟创业公司代表“阿里尔”的故事为主轴。阿里尔制作只有名人或拥有华丽外貌的人才能加入的私人约会配对应用程序,成功获得了巨额投资。但他自嘲说,自己的事业是“没有证据证明可以实现的假象”,“只是投资了人类本性的肤浅的想法”。但同时也充满了对更高处的欲望。在阿里尔眼中,上流阶层继承人安娜是完美的搭档。安娜看着爱自己的阿里尔,好像要摘掉面具一样苦恼着。但是两人制造的假象最终走向了破灭。 在《安娜X》中,首先映入眼帘的是像智能手机画面一样装饰的舞台。两人通过社交媒体等交流的信息通过视频出现,可以感受到话剧舞台往返于线上和线下的乐趣。但是,原封不动地使用英语原文呈现信息,这一点让相当多的观众感到不便。 在名为安娜的女主人公身边加入了象征硅谷的“欺骗到底(fake it till you make it)”精神的人物阿里尔,这一点也很有趣。剧中,安娜经常提到达米安•赫斯特、杰夫•昆斯等当代艺术家。这些作家的“没有实体的创意”在美术市场上制造出巨大泡沫的现象似乎反映了两个角色的真实存在。 剧中出现了很多周边人物,都是两位演员饰演的双人剧。随着故事的发展,角色随时发生变化,两位演员在安娜和阿里尔的时候总是穿同样的衣服。创业公司代表阿里尔很容易让人联想到史蒂夫•乔布斯,但是如果对巨富继承女安娜的精彩服装有所期待,可能会感到遗憾。但是从设定上来看,可以理解为表现了在人们的幻想中虽然华丽,但实际上却什么都没有的安娜。 饰演安娜的是崔延雨、韩智恩、金度妍,饰演阿里尔的是李相烨、李贤宇、元泰民。曾执导《Closer》、《Old Wicked Songs》的金志浩导演的作品。首尔江西区LG艺术中心U+舞台。该话剧将持续到3月16日。

