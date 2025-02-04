鲁比奥称朝鲜为“流氓国家”……朝鲜勃然大怒：“低级胡扯”. February. 04, 2025 08:20. by 高道艺记者、尹相虎记者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 针对美国国务卿鲁比奥日前称朝鲜和伊朗为“流氓国家”，朝鲜予以强烈谴责，认为这是“低劣的、没有常识的胡扯”。这是朝鲜首次针对特朗普连任政府的主要人士发出谴责信息。有分析认为，作为朝美对话的条件，朝鲜要求特朗普政府撤回所谓的对朝敌视政策，展开了心理战。 ○朝鲜：“美国事实上是世界上最流氓的国家” 朝鲜外务省发言人3日在对外官方媒体朝中社公开了题为《世界上最流氓的国家没有资格对其他国家说三道四》的谈话文。鲁比奥1月30日在接受美国媒体采访时说，“现在我们面对着中国、某种程度上的俄罗斯，还面对着像伊朗和朝鲜这样的流氓国家”，谈话文对此提出了问题。“流氓国家”是1994年克林顿政府总统国家安全事务助理安东尼·莱克首次对因践踏人权和寻求大规模杀伤性武器等成为国际社会威胁的国家使用的词语。小布什政府时期，总统国家安全事务助理约翰·博尔顿等将朝鲜定性为流氓国家，并主张进行所谓的“政权更迭”。 朝鲜外务省发言人表示：“鲁比奥低劣的、没有常识的胡扯只会毫无保留地显示新上台的美国政府错误的对朝视角。绝对不会像他所希望的那样，对美国的国家利益有任何帮助。”发言人还威胁称：“总管美国对外政策的人物的敌对言行，成了（我们）确认美国敌朝政策毫无变化的契机。（朝鲜）将采取相应的强力应对。”朝鲜外务省下属的裁军及和平研究所当天在居民们可以看到的官方媒体《劳动新闻》上批评特朗普政府构建新的导弹防御系统，并表示，“将以没有界限的加强军事力量来回答。” ○朝鲜谴责鲁比奥，但对特朗普却只字未提 专家分析认为，朝鲜以特朗普政府的外交首脑鲁比奥的讲话作为问题进行露骨的抨击，带有浓厚的考虑到今后朝美谈判的“气势战”性质。前统一研究院院长全成勋表示：“朝鲜向美国发出了‘如果想坐到谈判桌前，就要以承认朝鲜是建设性伙伴为前提’的信息。”统一研究院高级研究委员洪敏表示：“特朗普第二届政府迅速组建了外交安保部门，对朝政策的轮廓也在迅速确定。朝鲜在探索特朗普对朝政策期间，为了贯彻自己的对话前提条件，将继续发出警告性信息。” 不过，朝方在当天的谈话中并未提及特朗普。外交界不少人认为，特朗普称朝鲜为“核能力拥有国”，并提及重启对话，伸出“橄榄枝”，因此朝鲜也调整了说话力度。此前，朝鲜在特朗普第一届政府时期，也曾对时任国务卿蓬佩奥进行刻薄的指责，称其为“低级人物”，但避免对特朗普的批评，表现出对“自上而下式谈判”的期待。 韩国军方内外观察人士认为，朝鲜接下来可能会全面展开高强度挑衅。他们认为，朝鲜有可能进行可以打击美国本土的洲际弹道导弹挑衅或利用战术核弹头进行第七次核试验。韩国军方人士表示：“只要上级下达命令，朝鲜随时都可以发射洲际导弹。韩美当局正在密切关注丰溪里核试验场第七次核试验准备的相关动向。”

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