不断出现的“巅峰韩国”警告……其解决方法大家都知道. February. 03, 2025 09:02. . 如果按时代给大韩民国加上修饰语，哪个单词更合适呢? 20世纪60年代的韩国似乎很适合“克服青黄不接”。当时是檀君以来首次解决了国民温饱问题。20世纪80年代是“争取民主化”，21世纪头十年是“信息技术革命的优等生”如何呢？落后国家韩国成功实现民主化，培养出了很多世界性的信息技术企业。 如果50年后的韩国人评价现在2020年代的韩国，会使用什么样的单词呢? 虽然2020年代刚过一半，但似乎并不乐观。生产人口迟早会减少。潜在增长率下降到了2%以下。青年们自嘲自己会成为比父母更贫穷的第一代。人工智能革命中没有韩国企业的名字。也许后代会选择“衰退的开始”作为2020年代韩国的修饰语。 看来这种想法不只是个人的空想。最近，韩国经济人协会向111名商经系列教授问道：“同意‘巅峰韩国（Peak Korea）’的主张吗?”据悉最早在日本使用的“巅峰韩国”是指现在是韩国的顶点，今后将会衰退。10人中有7人（66.7%）表示“同意”。相当多的教授都表示同意，可见韩国的衰退迹象已趋于明显。 韩国的衰退和之后的应对是一种“开卷考试”。问题的原因和解决方案都出来了。在此次调查中，教授们认为韩国衰退的原因大致有3个。依次为△低生育高龄化导致的人口悬崖（41.8%）△缺乏增长动力（34.5%）△劳动市场僵化（10.8%）。再举一个例子，就是中国崛起导致现有产业竞争力下降。某电子企业经营者在接受记者采访时表示：“现在韩国不仅是电动汽车，半导体、汽车等所有产业都处于‘暂时需求停滞’状态。中国正在跟进，对此我们没有什么可应对的。” 原因显而易见，应对方案也是“开卷”。上述111名教授认为，防止衰退的方法是△促进企业设备投资及研发（34.3%）△改善规制（22.8%）△为进军新产业消除利害矛盾（13.8%）。只要按照实际行动，就能改变走向衰退的洪流。 特别是应该把重点放在“促进研发”上。规制改善和调整利害等接近于研发的附加条件。研发投资改变产业趋势的事情曾多次发生。1980年代后期，随着日本企业面临本国半导体产业共同灭亡的危机，美国成立了政府、企业、大学、研究所参与的半导体研发财团“SEMATECH（半导体制造技术战略联盟）”。这里出现了英特尔的个人电脑处理器标准和高通的LTE调制解调器芯片，美国现在也成为了掌握世界半导体霸权的原动力。 最近，在弹劾总统的过程中，有人主张改变韩国的政治体制。也就是说，代替履行历史义务的5年单任制，讨论实行议会内阁制等。既然要修改系统，就一起考虑我国经济的新模式怎么样? 如何培养未来朝阳产业，面对面共同思考是阻止“衰退开始”的第一步。

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