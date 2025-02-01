“断定法官倾向，歪曲弹劾审判”……宪法法院正面反驳执政党的排斥-回避论. February. 01, 2025 07:20. by 刘元模记者、金俊日记者 onemore@donga.com、jikim@donga.com. 正在进行尹锡悦总统弹劾审理的宪法法院就最近以执政党为中心提出的法官偏向争议强烈批评说：“正在发生统一断定宪法法官个人倾向、歪曲弹劾审判本质的事情。”宪法法院正面反驳道：“弹劾审判是不受法官个人倾向左右的。” 宪法法院公报官千在贤（音）31日下午在新闻发布会上表示：“弹劾总统审判是从客观上适用宪法和法律来判断被请求人（总统）的行为是否违反宪法或法律、违反程度是否严重等，不是受法官个人倾向的影响。宪法法院对司法部权限受到侵犯的可能性表示担忧。” 此前，国民力量党批评说：“宪法法院代理院长文炯培和共同民主党代表李在明是司法研修院第18届同届同学，过去通过社交媒体进行过交流。”对此，宪法法院表示：“让人产生怀疑，这与总统弹劾审判有什么关系。据我所知，两人（现在）不是脸书上的朋友关系，难以期待他们还记得10年前写的回帖之间的对话内容。” 宪法法院就执政党内部出现“李美善、郑桂先也应该自行退出弹劾审判”的（回避）主张表示：“难以期待法官进行公正审判，这种情况，仅凭主观上的疑惑是不够的。必须要有合理的、能被认可的客观事例，这是已经确立的大法院判例。” 宪法法院之所以批评政界，是因为执政党表示“怀疑宪法法院的公正性”，并提及排除法官或法官回避等。国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世当天上午在党紧急对策委员会会议上主张：“随着宪法法官们表现出政治倾向的过去行迹、与特定政治势力的特殊关系等陆续浮出水面，出现了国民不相信宪法法院的情况。”他声称：“8名宪法法官中有3名是韩国法研究会出身，因此有人批评说，这不是宪法法院，而是韩国法律法院。” 当天，宪法法院表示，国会方面申请的前行政安全部长李翔敏、中央选举管理委员会事务总长金龙彬和尹锡悦方面申请的总统室国家安保室长申源湜、国家情报院院长赵太庸、前国情院第三次长白钟郁被采纳为证人。其中，对李翔敏和申源湜、白钟郁、金龙彬的证人审问将于2月11日进行，对赵太庸的证人审问将于13日进行。

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