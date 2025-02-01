半个世纪以来，韩国经济增长率首次连续两年落后于美国. February. 01, 2025 07:19. . 据统计，美国经济去年全年增长2.8%。世界最大经济大国美国继前年增长2.9%后，连续两年保持了接近3%的坚实增长势头。相反，韩国的经济增长率在2023年为1.4%，去年勉强接近2.0%。韩国经济增长率接连被国内生产总值规模大16倍的美国逆转。韩国经济增长率连续两年落后于美国是自1971年以来的第一次，因此更加令人担忧。这是因为，刚刚步入发达国家行列的韩国经济与进入成熟阶段的美国相比，增长停滞现象更加明显。 美国经济之所以能够保持平稳增长，得益于占国内生产总值三分之二的个人消费的活跃。以引领人工智能时代的革新增长和尖端制造业的复活为跳板，随着工作岗位的增加和家庭收入的恢复，引领了坚挺的增长势头。英伟达、开放人工智能、微软等改变全球市场版图的领先企业的大胆投资和革新延续了美国经济的活力。 与此不同，韩国经济长期内需停滞，再加上戒严和弹劾的冲击，处于风雨飘摇的危机状况。企业对投资和雇佣犹豫不决，家庭则捂紧钱包。在今年和明年已经预告低于2%的低增长的情况下，如果美国特朗普第二届政府的关税威胁成为现实，增长率减速可能会更加陡峭。进入新年以来，出口也出现下滑，部分全球投资银行把今年韩国的增长率预测值下调至1.2%。也就是说，由于安于依靠出口单翼的经济结构，原封不动地受到了国内外的逆风。 如果不能挽救增长动力的火种，也不能排除韩国经济降至1%以下的可能性。这就是为什么韩国的竞争力达到顶点后开始走下坡路的“顶峰韩国”警告听起来不同寻常的原因。在没有物价刺激的情况下可以达到的最大值——潜在增长率也在去年被美国逆转。要想摆脱低增长，急需动员财政、货币、金融政策等所有可用手段。同时，要尽快拿出改善革新环境、改变经济体质的正面进攻法。但是，所有的一切都被无能的政治所阻挠，黄金时间正在流逝。

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