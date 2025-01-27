“务安惨案客机两侧发动机与花脸鸭相撞”. January. 27, 2025 07:14. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 据悉，在造成179名乘客死亡的务安济州航空客机惨案发生时，与客机两侧发动机相撞的鸟类是冬季候鸟花脸鸭（学名：Sibirionetta formosa）。相撞之前，客机机长和副机长发现了鸟群，机场闭路电视（CCTV）画面上也确认了客机与鸟群接触的场面。 国土交通部航空铁路事故调查委员会（以下简称事调委）25日在全南务安国际机场以遇难者家属为对象，公开了上述内容的初期事故调查现状。这是综合现场调查和黑匣子语音记录装置（CVR）、飞行记录装置（FDR）、管制通信记录内容等得出的结果。 事调委表示，委托环境部下属的国立生物资源馆对失事客机两侧发动机收集的17根羽毛和血迹样本进行基因分析，结果被判定为花脸鸭。花脸鸭群居性强，最多时有数万只成群结队地飞翔。据悉，在韩国有30万只越冬，在西海岸停留10万只左右。 据事调委透露，务安机场控制塔在相撞约5分钟前的去年12月29日上午8时57分50秒左右向客机传达了“注意鸟类活动”的信息。上午8时58分11秒左右，机长和副机长进行了以“客机下面有一群鸟”为宗旨的对话。39秒后的晚上8时58分50秒左右，CVR和FDR记录全部中断。据推测，这是因为机长和副机长在发现鸟群后与鸟群相撞，导致客机的电力供应中断（shutdown）。 务安机场的闭路电视画面还捕捉到了客机与鸟群接触的场面。事调委相关人士解释说：“因为是从远处拍摄的视频，所以无法确认是否发生了冲撞。”事调委计划在27日之前向国际民航组织（ICAO）等传达初期事故调查内容，并在网站上公开。另外，为了掌握机体和发动机是否异常等，还将继续进行精密调查。

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