日本央行将利率从0.25→0.5%，达到17年来的最高水平. January. 25, 2025 07:36. by 东京=李相勋 常驻记者、金允珍记者 sanghun@donga.com. 日本银行（中央银行）24日将短期政策利率（基准利率）从0.25%上调至0.5%。这是自去年7月（0~0.1%→0.25%）以后，时隔6个月再次上调。 随着日本银行在当天的金融政策决定会议上决定上调利率，日本基准利率来到了17年来的最高水平。这是2008年10月因雷曼兄弟事件引发全球金融危机以来的最高水平。 有分析认为，此举是为了稳定物价，同时是为了在2月初举行美日首脑会谈之前避开美国的压力。如果提高利率，日元走低，日本的对美出口竞争力就会减弱，因此日本可能会表现出缩小对美贸易顺差规模的意志。 日本的超低利率降低了日元价值，提高了美元对日元的汇率。这提高了日本出口价格竞争力，成为对美贸易顺差的主要原因。有分析认为，在美国总统特朗普强调贸易收支平衡、实施征收高关税等强力保护主义政策的情况下，如果日本像现在这样继续保持对美贸易顺差，美国将施加贸易压力，并出台“第二次广场协议”（人为升值日元）。 美国投资银行高盛集团对《路透社》指出，“日本对美国的贸易顺差给本应阻止特朗普总统提高关税的日本首相石破茂带来了压力。”据日本财务省透露，去年日本对美国的贸易顺差规模仅次于中国、墨西哥、越南、德国，居世界第5位。韩国的对美贸易顺差规模排在第7位。 在日本，从去年开始工资和物价一起上涨，所谓的“经济良性循环”开始了，提高利率的“经济体力”成为后盾。在股市活跃、经济复苏的情况下，低利率刺激物价、助长日元走低现象，因此应该上调利率的主张得到了支持。 日本企业去年的平均工资上涨率为4.1%，是自1999年以后25年来的最高值。去年，日本消费者物价指数比一年前上涨2.5%，继2023年（3.1%）之后，再次超过了日本银行的目标值（2%）。 在发达国家中一直坚持放松银根政策的日本，去年3月将基准利率从-0.1%上调至0∼0.1%，时隔8年废除了负利率政策。最近一年多来，日本三次上调利率，摆脱了长期维持的非正常放松银根政策“安倍经济学”，正式进入了“有利率的世界”。 日本银行行长植田和男表示：“经济缓慢复苏，企业收益持续改善。今年也有很多人表示要提高工资”，表明了上调利率的背景。植田行长评价说，目前日本利率处于“极低水平”，并暗示将继续上调利率。 另一方面，当天韩国金融当局在日本提高利率后召开了金融状况检查会议。金融监督院院长李福贤（音）表示：“去年日本银行上调利率后，美国雇佣指标恶化重叠，市场受到了冲击，因此有必要仔细观察今后对外条件的变化。”

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