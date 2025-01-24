警察流下的血也应和破碎的西部地方法院同等对待. January. 24, 2025 07:22. . 20日凌晨对尹锡悦总统发出拘捕令后的首尔西部地方法院发生暴力冲击事件是不现实的。破碎的玻璃窗和破碎的法院内部的样子似乎只有在电影中才会出现。在弹劾前总统朴槿惠的局面下，虽然社会混乱非常严重，但这种程度的事件并没有留在记忆中。2025年韩国社会的底色原封不动地暴露了出来。因为出现在不到10年的时间里韩国社会水平进一步下降的自嘲。 不仅是调查机关，司法部接下来也要对引发暴动的人严厉追究责任，这是毋庸置疑的。考虑到45年来第一次紧急戒严给韩国社会带来的冲击波将持续一段时间，即使是为了防止进一步的骚乱，严惩也不可避免。实际上，法院向以涉嫌妨碍执行特殊公务等申请拘捕令的人发放了大多数拘捕令，表现出了强硬的处罚意志。朝野似乎对这样的方向没有异议。 但是，接触这种社会空气的一线警察们的心情并不高兴。因为很少有人记得，政界会就集会示威中打伤警察的人应该受到严惩达成协议。一线警官们认为，在集会上流血、受伤的警察们一直被冷落。 西部地方法院事件发生仅16天前的事件也没有受到特别的关注。当天，在首尔汉南洞总统官邸前，全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）所属的集会参加者抢夺警察对讲机，扔向警察的头部。被对讲机击中的警察头部被撕裂了3厘米左右。政治圈对此毫无关心。 民主劳总反而更加强硬。民主劳总表示，在警方匿名留言板上出现了相关警察“昏迷状态”的文章，并以虚假事实、损害名誉等嫌疑起诉了文章作者。不但没有向受伤警察的同事道歉，反而是起诉了他们。 这样的事情是警察们的日常。阻止集会示威时受伤的警察去年超过了100名。去年11月在“尹锡悦政权下台第一次总崛起”集会上发生的受伤者达105人。受伤者中还有骨折、韧带破裂等严重受伤的警察。这是自2017年以后，时隔7年，在年度集会及示威过程中受伤的警察首次超过100人。当时，法院驳回了检察机关申请的4名第一次总动员示威参加者的拘捕令。 当时，政界甚至出现了“谴责警察论”。共同民主党等在野党强烈反对警方拘留所有相关人员的方针。其根据是，一名在野党议员在参加集会时受伤是因为警察。共同民主党代表李在明甚至表示：“暴力警察的形象似乎证明了大韩民国是多么倒退。” 在这个缝隙中受伤的105名警察的故事消失了。这并不是说西部地方法院的玻璃窗和法官室以及国会议员的健康并不重要。至少要同等份量地处理警察们流下的血。如果不想发生“第二次西部地方法院事态”的话。

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