“尹锡悦需要定期接受眼科治疗”. January. 23, 2025 07:44. by 高道艺记者 yea@donga.com. 据悉，因涉嫌内乱首领而被拘留关押的尹锡悦总统21日出席宪法法院弹劾审理后，前往国军首尔地区医院接受了眼科治疗。据悉，尹锡悦虽然没有达到需要住院治疗的水平，但需要定期接受治疗。 综合22日《东亚日报》的采访，尹锡悦方面向收容尹锡悦的首尔拘留所传达了包括总统主治医生关于诊疗必要性的意见。据悉，首尔拘留所的医务官20日在对尹锡悦进行诊疗后，提出“有必要接受外部诊疗”的意见，得到了首尔拘留所所长的批准。尹锡悦方面人士表示：“据我所知，需要定期接受检查和治疗。” 此前，李明博前总统曾在收监的2018年因痼疾糖尿病恶化住进首尔大学医院，朴槿惠前总统也曾在收监期间因腰椎间盘突出和肩袖肌肉破裂严重接受过医院治疗，2021年还住过院。 继前一天之后，尹锡悦方面23日也表明了将出席宪法法院审理的立场，预计总统警卫处也将继续“出征警卫”。据悉，尹锡悦前一天换上由拘留所保管的个人西装，与狱警一起登上了法务部护送车。从护送车通过收容楼围墙内部正门的瞬间开始，警卫车上前进行护卫。尹锡悦抵达宪法法院大楼下车后，警卫员们开始进行人力警卫。 据悉，尹锡悦回到拘留所后，向教导官交出了穿过的西服和领带等。根据法务部例规，囚犯只能直接保管内衣类、便服、T恤、短裤等服装。

한국어