“不能容忍暴力…只有克服混乱，才能实现和平”. January. 22, 2025 07:50. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “现在大韩民国正处于‘三界火宅’的状况。但是在任何情况下都不能容忍暴力。暴力有可能成为引发另一种暴力的种子，因此必须采取果断的法律措施，防止类似事件发生。” 21日，在首尔钟路区韩国佛教历史文化纪念馆举行的大韩佛教曹溪宗总务院长珍禹大师的新年记者招待会气氛与往日不同。珍禹大师诊断说：“迎接新年的韩国面临着政治危机、民主主义危机和经济困难。”《法华经》中的句子“三界火宅”意味着烦恼不断的众生世界仿佛置身于燃烧的房屋之内。 珍禹大师特别强调，对于19日发生的首尔西部地方法院闯入暴力事件，有必要采取破例的强硬措施。大师担忧表示：“人首先应该拥有的心就是良心，谁想发表自己的主张，就应该根据良心来表达”，“比起良心，贪欲变得过分，贪欲就会掩盖良心，用过激的言行或行动来表达。” “错误的想法、语言或行动终究会受到报应。虽然眼下可以避免，但总有一天这些错误都会受到惩罚。希望所有人都能更加慎重地思考、说话和行动。” 但是珍禹大师点破表示：“寒冷的冬天过后，温暖的春天就会到来”，“只有战胜痛苦才能取得成就，只有战胜混乱才能实现和平。”他还不忘承诺道，“韩国佛教将努力让去年冬天所有受伤国民的心都回归平安。” 曹溪宗就去年12月29日发生的全南务安济州航空客机惨案表示，“从今年开始，每年将筹集10亿韩元以上的活动基金，培养实践社会慈悲的志愿服务者，并支持他们的活动。” 为了增进国民精神健康，计划在首尔城北区安岩洞推进中央善冥想中心的建设，普及善冥想，并持续实施寺庙住宿等多种项目。为了扶起仿佛鼻子碰触到地面的庆州南山摩崖佛的“入佛”，将于5月中旬进行模拟实验，并于下半年公布相关结果。

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