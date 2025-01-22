尹锡悦首次出席宪法法院弹劾审理……戒严49天后再次在正式场合露面. January. 22, 2025 07:50. by 金自炫记者、李胜宇记者、安圭永记者 zion37@donga.com、suwoong@donga.com、kyu0@donga.com. 尹锡悦总统21日亲自出席宪法法院审理现场，正面反驳了弹劾理由，称从未指示过“把为了表决要求解除12月3日紧急戒严的决议案而聚集国会的国会议员们拉出来”。 尹锡悦当天出席在首尔市钟路区宪法法院大审判庭举行的第三次辩论，在宪法法院代理院长文炯培主持的审问中，被问到“是否曾在宣布戒严后指示首都防卫司令李镇雨、特战司令郭种根，把为了解除戒严决议而聚集到国会的国会议员拉出来”时，回答说：“没有。”总统亲自出席弹劾审理在韩国宪政史上尚属首次。 尹锡悦还表示，在紧急戒严之前，没有向崔相穆副总理递过关于“紧急立法机构”的纸条。对于文炯培“是否给过企划财政部长关于国家紧急立法机构的纸条”的提问，尹锡悦答称：“没有给过，后来在解除戒严后过了很久，才从媒体报道中看到出现了这样的纸条。”他还表示：“能制作这个的人只有时任国防部长（金龙显），但国防部长当时已被拘留，所以没能具体确认（经过）。”在审理刚开始时获得首次发言机会的尹锡悦表示：“我从懂事到现在一直过着公职生活，坚定地拥有着一种自由民主主义信念。宪法法院也是为了守护宪法而存在的机关，希望法官们能详加体察。” 共同民主党发言人朴炅美主张：“提出各种异议申请，对审理不服的尹锡悦改变了态度，参加了弹劾审理第三次辩论，并表示将在今后预定的所有期限内参加。这是集结支持者的不纯意图。”国民力量党紧急对策委员长权宁世表示：“总统一直在说，将在弹劾审判中亲自说明本人为什么戒严。因为发布逮捕令而处于对峙状态，所以现实上很难出面，既然情况已经解决，当然这是意料之中的事情。”

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